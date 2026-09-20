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Krypto-Marktbericht 20.09.2026 09:48:20

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

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Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,19 Prozent auf 80.300,94 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 81.267,47 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,5 Prozent auf 10,87 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 2,33 Prozent auf 56,74 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 58,10 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.634,11 US-Dollar am Vortag auf 2.572,83 US-Dollar nach unten (2,33 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,85 Prozent auf 246,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 255,97 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 1,380 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,412 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 4,89 Prozent auf 519,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 546,27 US-Dollar.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2280 US-Dollar am Vortag auf 0,2196 US-Dollar nach unten (3,67 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 3,23 Prozent auf 0,1901 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1964 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3406 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3398 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,59 Prozent auf 749,87 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 762,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0850 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0878 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,28 Prozent auf 108,53 US-Dollar, nach 111,06 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Avalanche am Sonntagvormittag nach. Um 4,61 Prozent auf 9,627 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 10,09 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 3,64 Prozent auf 11,98 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,43 US-Dollar.

Zudem gibt Sui am Sonntagvormittag nach. Um 5,09 Prozent auf 0,8177 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8615 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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