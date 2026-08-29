Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:30 bei 77.668,85 US-Dollar und damit 0,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 77.675,80 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 10,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,7 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (49,29 US-Dollar) geht es um 0,90 Prozent auf 48,84 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ethereum-Kurs um 0,03 Prozent auf 2.436,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.437,42 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,35 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:30 auf 244,48 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 247,83 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 0,29 Prozent auf 1,386 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,382 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 466,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (471,60 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,02 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,2004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,1775 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1792 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3413 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:30 auf 0,3385 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,23 Prozent auf 688,98 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 690,54 US-Dollar.

Daneben wertet Dogecoin um 12:30 ab. Es geht 0,57 Prozent auf 0,0846 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,0851 US-Dollar stand.

Daneben wertet Solana um 12:30 ab. Es geht 0,54 Prozent auf 103,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 104,02 US-Dollar stand.

Zudem gibt Avalanche am Samstagmittag nach. Um 0,40 Prozent auf 7,277 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,307 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,66 Prozent auf 11,34 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,42 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,7372 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7417 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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