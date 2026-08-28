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Krypto-Marktbericht 28.08.2026 17:23:14

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,15 Prozent auf 79.350,94 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 80.272,92 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,4 Prozent aufweist und bei 10,32 EUR notiert.

Währenddessen wird Litecoin bei 49,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (49,91 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,28 Prozent auf 2.504,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.511,19 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 5,73 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 254,26 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 269,72 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,454 US-Dollar am Vortag auf 1,426 US-Dollar nach unten (1,94 Prozent).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 4,10 Prozent auf 472,70 US-Dollar, nach 454,09 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2138 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2091 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Stellar-Kurs um 2,90 Prozent auf 0,1822 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1876 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3404 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3377 US-Dollar.

Daneben fällt Binancecoin um 1,22 Prozent auf 703,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 711,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0891 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0870 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 3,33 Prozent auf 105,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 109,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 1,54 Prozent auf 7,403 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,519 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,48 Prozent auf 11,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,95 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 17:10 ab. Es geht 1,83 Prozent auf 0,7654 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7796 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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