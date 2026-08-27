Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 1,58 Prozent auf 80.297,52 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 79.050,48 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,9 Prozent auf 10,49 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen wird Litecoin bei 50,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (50,45 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,65 Prozent auf 2.521,26 US-Dollar, nach 2.504,92 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (268,50 US-Dollar) geht es um 0,62 Prozent auf 270,17 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Ripple bei 1,460 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,424 US-Dollar).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 459,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (437,68 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,90 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2126 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2149 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1879 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1854 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3376 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3359 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,45 Prozent auf 710,77 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 707,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0893 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0876 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 5,77 Prozent auf 107,35 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 101,49 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 1,12 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 7,518 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 7,435 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 2,08 Prozent auf 11,85 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,61 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 2,44 Prozent auf 0,7833 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7647 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.