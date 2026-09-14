Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 77.731,19 US-Dollar und damit 1,23 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 76.783,19 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,3 Prozent aufweist und bei 10,19 EUR notiert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (53,78 US-Dollar) geht es um 0,05 Prozent auf 53,81 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ethereum-Kurs um 1,78 Prozent auf 2.520,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.475,94 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,30 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 222,01 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 221,35 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 3,28 Prozent auf 1,386 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,342 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 507,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (519,05 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,27 Prozent.

Daneben wertet Cardano um 09:40 auf. Es geht 2,62 Prozent auf 0,2094 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2041 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1845 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1775 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3384 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3392 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 1,07 Prozent auf 724,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 716,46 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0842 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 09:40 auf. Es geht 1,95 Prozent auf 101,49 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 99,55 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Avalanche am Montagvormittag hinzu. Um 1,38 Prozent auf 7,404 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,304 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,56 Prozent auf 11,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Sui-Kurs um 2,86 Prozent auf 0,7224 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7024 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.