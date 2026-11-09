Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’859 0.4%  SPI 20’924 0.4%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 26’076 1.0%  Euro 0.9158 0.2%  EStoxx50 6’244 1.2%  Gold 4’109 1.0%  Bitcoin 60’916 -0.6%  Dollar 0.8186 -0.1%  Öl 95.0 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Rheinmetall345850ABB1222171Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
GEA-Aktie legt zu: Starkes Auftragswachstum trifft auf schwächeres Nettoergebnis - Aktie fällt
Berkshire Hathaway-Aktie schwächer: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch
Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 09.11.2026 12:43:06

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,53 Prozent schwächer bei 74.410,99 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 74.808,20 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 5,9 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,00 Prozent auf 50,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 50,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.128,26 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 2.117,46 US-Dollar nach unten.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,04 Prozent auf 241,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 239,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,56 Prozent auf 1,086 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,115 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,80 Prozent auf 595,69 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 600,48 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1762 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1753 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1466 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1460 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3176 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 0,16 Prozent schwächer bei 684,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 685,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0691 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0690 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 86,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (86,66 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,25 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Avalanche-Kurs um 1,16 Prozent auf 8,035 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,943 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,41 US-Dollar am Vortag auf 10,51 US-Dollar nach oben (0,95 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 0,8265 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8222 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?