Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,03 Prozent auf 73.673,16 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 73.692,17 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 5,3 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 0,04 Prozent auf 50,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 50,62 US-Dollar stand.

Daneben steigt Ethereum um 0,41 Prozent auf 2.055,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.047,53 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,60 Prozent auf 229,16 US-Dollar, nach 230,55 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,054 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,055 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 561,43 US-Dollar am Vortag auf 567,62 US-Dollar nach oben (1,10 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1747 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1738 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,1457 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1444 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3174 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3172 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,03 Prozent auf 679,46 US-Dollar, nach 679,23 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0679 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0678 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,36 Prozent auf 82,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Avalanche-Kurs um 2,38 Prozent auf 8,581 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,381 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,27 US-Dollar am Vortag auf 10,31 US-Dollar nach oben (0,33 Prozent).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8227 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,8248 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.