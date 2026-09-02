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02.09.2026 09:48:20
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,05 Prozent auf 77.578,60 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 77.539,41 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,6 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 49,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (49,62 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,52 Prozent.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,05 Prozent auf 2.421,88 US-Dollar, nach 2.423,16 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,58 Prozent auf 247,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 246,14 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,353 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,348 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 3,62 Prozent auf 523,37 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 505,08 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1966 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1973 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1751 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3223 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3230 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,76 Prozent auf 688,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 683,04 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0818 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0817 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 100,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (100,10 US-Dollar).
Nach 7,228 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Mittwochvormittag um 0,11 Prozent auf 7,220 US-Dollar gesunken.
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,15 Prozent auf 11,25 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 11,23 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,51 Prozent auf 0,7261 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7224 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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