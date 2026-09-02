Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’353 0.1%  SPI 20’170 0.1%  Dow 53’178 0.8%  DAX 25’875 -0.4%  Euro 0.9424 0.2%  EStoxx50 6’370 0.0%  Gold 4’385 1.3%  Bitcoin 62’697 -0.4%  Dollar 0.8131 0.2%  Öl 94.6 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern stellt Vorstand für nächste Generation neu auf
Aktie stabil: Chevron bestätigt Ausbau in Venezuela
BP-Aktie verliert: Ian Tyler nach Übergangslösung dauerhaft zum Chairman berufen
E.ON-Aktie fällt: Britische CMA prüft mögliche Wettbewerbsbeschränkung
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 02.09.2026 09:48:20

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,05 Prozent auf 77.578,60 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 77.539,41 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,6 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 49,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (49,62 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,52 Prozent.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,05 Prozent auf 2.421,88 US-Dollar, nach 2.423,16 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,58 Prozent auf 247,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 246,14 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,353 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,348 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 3,62 Prozent auf 523,37 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 505,08 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1966 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1973 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1751 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3223 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3230 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,76 Prozent auf 688,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 683,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0818 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0817 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 100,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (100,10 US-Dollar).

Nach 7,228 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Mittwochvormittag um 0,11 Prozent auf 7,220 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,15 Prozent auf 11,25 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 11,23 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,51 Prozent auf 0,7261 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7224 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Tether-Chef Ardoino warnt vor Krisen - und setzt auf Bitcoin und Gold

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?