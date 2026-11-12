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Krypto-Marktbericht 12.11.2026 12:43:06

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:31 fällt Bitcoin 1,07 Prozent auf 73.147,08 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 73.935,46 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,9 Prozent auf 9,62 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 4,3 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Litecoin-Kurs 1,50 Prozent schwächer bei 49,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 50,15 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.055,40 US-Dollar am Vortag auf 2.032,18 US-Dollar nach unten (1,13 Prozent).

Nach 227,65 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagmittag um 0,58 Prozent auf 228,96 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,71 Prozent auf 1,042 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,049 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Monero-Kurs 3,94 Prozent schwächer bei 558,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 581,35 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1725 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1740 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1468 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1451 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3165 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3162 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,61 Prozent auf 667,25 US-Dollar, nach 678,15 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0668 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0673 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 83,01 US-Dollar am Vortag auf 82,65 US-Dollar nach unten (0,44 Prozent).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,18 Prozent auf 8,477 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,492 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,39 Prozent auf 10,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,16 US-Dollar wert.

Zudem gibt Sui nach. Um 1,54 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,8081 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,8207 US-Dollar wert war.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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