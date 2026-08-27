|Krypto-Marktbericht
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27.08.2026 12:43:06
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.
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Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,67 Prozent auf 79.578,94 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 79.050,48 US-Dollar gelegen hatte.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 12,3 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Litecoin-Kurs um 1,31 Prozent auf 49,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 50,45 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gewinnt Ethereum am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 2.510,52 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.504,92 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 268,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 268,50 US-Dollar wert.
Daneben wertet Ripple um 12:31 auf. Es geht 0,15 Prozent auf 1,426 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,424 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,50 Prozent auf 448,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 437,68 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2126 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,2124 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1853 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1854 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3359 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3361 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 706,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 707,57 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0876 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0880 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Solana-Kurs 2,10 Prozent stärker bei 103,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 101,49 US-Dollar.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 7,381 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,435 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,73 Prozent.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Chainlink-Kurs um 1,14 Prozent auf 11,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,61 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,7600 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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