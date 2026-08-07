Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

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Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,84 Prozent auf 64.785,94 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.244,63 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,9 Prozent aufweist und bei 8,38 EUR notiert.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 0,75 Prozent auf 45,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 45,41 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Ethereum am Freitagmittag hinzu. Um 0,55 Prozent auf 1.911,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.901,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,61 Prozent auf 215,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 212,43 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 1,035 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,19 Prozent auf 368,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 369,11 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2006 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2015 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1619 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1611 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3269 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3268 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,33 Prozent auf 589,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 591,48 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0689 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0695 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Solana-Kurs 1,41 Prozent stärker bei 73,52 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 72,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,448 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,429 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,30 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,56 Prozent auf 8,218 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,173 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Sui um 12:26 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 0,6753 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,6712 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.