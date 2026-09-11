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Krypto-Marktbericht 11.09.2026 12:43:06

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagmittag.

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Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,37 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:31 77.007,46 US-Dollar wert, nach 76.723,28 US-Dollar am Vortag.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 10,04 EUR notiert.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,30 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:31 auf 52,35 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 52,19 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,99 Prozent auf 2.464,07 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.439,85 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 225,45 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 223,78 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Freitagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,339 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,338 US-Dollar.

Nach 508,61 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagmittag um 0,31 Prozent auf 510,17 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Cardano-Kurs 0,84 Prozent schwächer bei 0,2037 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2054 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Stellar-Kurs 0,05 Prozent schwächer bei 0,1750 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1751 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3384 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3399 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,48 Prozent auf 713,69 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 710,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0831 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0836 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,38 Prozent auf 99,44 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 99,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Avalanche-Kurs um 0,51 Prozent auf 7,402 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,440 US-Dollar an der Tafel.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,48 US-Dollar am Vortag auf 11,41 US-Dollar nach unten (0,62 Prozent).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,7298 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7284 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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