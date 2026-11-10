|Krypto-Marktbericht
|
10.11.2026 09:48:20
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 74.440,50 US-Dollar und damit 1,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.201,61 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 9,72 EUR notiert.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (51,26 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 51,40 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 0,98 Prozent auf 2.110,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.131,12 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,01 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 238,07 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 238,09 US-Dollar wert war.
Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,01 Prozent auf 1,088 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,099 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 564,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (582,32 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,12 Prozent.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1787 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1481 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1472 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3175 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3190 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,06 Prozent auf 688,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 689,39 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0698 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 1,08 Prozent auf 85,57 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 86,50 US-Dollar stand.
Zudem gibt Avalanche am Dienstagvormittag nach. Um 1,80 Prozent auf 8,479 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 8,634 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,19 Prozent auf 10,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,63 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,8446 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8426 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|61’048.18694
|-0.94%
|Handeln
|Vision
|0.02717
|0.23%
|Handeln
|Ethereum
|1’723.36958
|-1.33%
|Handeln
|Ripple
|0.89252
|-0.88%
|Handeln
|Solana
|70.14199
|-1.05%
|Handeln
|Cardano
|0.14631
|0.91%
|Handeln
|Polkadot
|0.69925
|-0.20%
|Handeln
|Chainlink
|8.66079
|-0.62%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.72%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|1.69%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren