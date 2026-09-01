Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

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Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 1,06 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 77.720,14 US-Dollar wert, nach 78.552,74 US-Dollar am Vortag.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 10,10 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,5 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,77 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 49,37 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 48,51 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,26 Prozent auf 2.435,39 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.466,37 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 247,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 246,71 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,379 US-Dollar am Vortag auf 1,368 US-Dollar nach unten (0,77 Prozent).

Nach 516,98 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 2,35 Prozent auf 504,84 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1981 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1978 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1772 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1771 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3250 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3324 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,83 Prozent auf 685,07 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 690,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0828 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0821 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 1,71 Prozent auf 101,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 102,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Avalanche-Kurs um 0,74 Prozent auf 7,280 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,227 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,31 US-Dollar am Vortag auf 11,36 US-Dollar nach oben (0,44 Prozent).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,7254 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7258 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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