Bitcoin zeitweise über 10'000-Dollar-Marke: So bewegen sich die wichtigsten Kryptowährungen

Die aktuellen Kurse der wichtigsten Cyberdevisen im Überblick.

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 9'971,45 US-Dollar an. Zeitweise belief sich der Kurs sogar auf 10'118,44 US-Dollar. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 9'710,24 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs verringerte sich auf 249,87 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 250,22 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 308,87 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 305,16 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 48,66 US-Dollar. Hier standen noch 49,01 Dollar an der Kurstafel.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,2167 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,2146 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs notiert bei 0,1441 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 0,1436 Dollar.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 76,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 73,62 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,2750 Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Verge auf 0,0062 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0067 US-Dollar gelegen hatte.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0996 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,1002 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs verbilligt sich auf 0,0503 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0507 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs rangiert bei 75,39 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 74,66 Dollar.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 11,51 US-Dollar, während er am Vortag bei 11,61 Dollar gehandelt wurde.

Redaktion finanzen.ch