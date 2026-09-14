Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’909 1.0%  SPI 19’590 0.7%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’395 -0.7%  Euro 0.9428 -0.4%  EStoxx50 6’258 -1.1%  Gold 4’285 -1.5%  Bitcoin 63’540 1.3%  Dollar 0.8169 0.0%  Öl 107.8 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?
Aktie kaum verändert: Verein fordert Transparenz bei Nachtflügen am Flughafen Zürich
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Shell-Aktie im Plus: Neue Vereinbarung für Lieferung von US-Flüssigerdgas mit MET unterzeichnet
Suche...
Investition im Check 14.09.2026 11:03:08

Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in Bitcoin investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 45’005.03 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0.2222 Bitcoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’061.02 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 13.09.2026 auf 76’783.19 USD belief. Mit einer Performance von +70.61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 58’550.66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?