Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Gestern vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 45’005.03 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0.2222 Bitcoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’061.02 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 13.09.2026 auf 76’783.19 USD belief. Mit einer Performance von +70.61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 58’550.66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net