|Lohnendes BTC-Investment?
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17.08.2026 11:03:08
Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bitcoin-Einstieg gewesen.
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Bitcoin notierte am 16.08.2021 bei 45’989.68 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0.02174 Bitcoin in seinem Depot. Die gehaltenen Bitcoin wären am 16.08.2026 bei einem BTC-USD-Kurs von 62’829.28 USD 1’366.16 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.62 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 58’550.66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD.
Redaktion finanzen.net
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