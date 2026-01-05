|Entwicklung im Blick
|
05.01.2026 11:03:08
Bitcoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Bei einem frühen Investment in Bitcoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde Bitcoin bei 31’977.75 USD gehandelt. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.3127 BTC im Depot. Die gehaltenen Bitcoin wären gestern 28’578.71 USD wert gewesen, da sich der BTC-USD-Kurs auf 91’388.27 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 28’578.71 USD entspricht einer Performance von +185.79 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 76’295.96 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.
Redaktion finanzen.net
