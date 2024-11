Bitcoin weiter unter Druck: Wettmärkte sehen Chancen von Trump geringer werden

Anzeige

Die älteste und bekannteste Kryptowährung notierte am Sonntag auf der Plattform Bitstamp bei knapp 67'600 US-Dollar. Am Freitag war das Digitalgeld noch bis auf 71'596 Dollar gestiegen, dann aber wieder unter die Marke von 70'000 Dollar gefallen. Im Lauf der vergangenen Woche stand der Bitcoin gar kurz vor seinem im März erreichten Rekordhoch von knapp 74'000 Dollar.

Börsianer begründen die Kursverluste unter anderem mit einer an Wettmärkten niedriger eingeschätzten Gewinnchance des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. In den vergangenen Tagen hat die demokratische Kandidatin Kamala Harris an den Wettmärkten bei der Wahrscheinlichkeit eines Sieges spürbar zulegen können, Trump liegt etwa auf der Plattform Polymarket jedoch noch vorn. Trump gilt als kryptofreundlich. Die Aussicht auf einen Wahlsieg Trumps hatte den Kurs des Bitcoin seit Monatsbeginn zuvor angetrieben und vergangene Woche knapp unter das Rekordhoch gehievt.

/men

FRANKFURT (awp international)