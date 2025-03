Bitcoin weiter unter Druck

Anzeige

LONDON (awp international) - Der Bitcoin hat am Sonntag an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Auf Handelsplattform Bitstamp kostete ein Bitcoin zuletzt noch 82.568 Dollar. Erst am Freitag war der Kurs der Digitalwährung wieder unter die Marke von 90.000 gerutscht, nachdem erste Details zur geplanten US-Reserve für Digitalwährungen bei den Anlegern an den Kryptomärkten ein Stück weit für Ernüchterung gesorgt hatten.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte zwar sein Versprechen aus dem Präsidentenwahlkampf wahr gemacht und die Bildung einer US-Reserve für Digitalwährungen angeordnet. Laut dem amerikanischen Digitalwährungs-Beauftragten David Sacks werde die Beschaffung weiterer Bitcoin für diese Reserve ohne Kosten für die Steuerzahler erfolgen. Zudem sollen in einem weiteren Bestand andere Digitalwährungen, wie etwa Ethereum und Solana, gelagert werden. Die US-Regierung werde aber nicht aktiv nach Wegen suchen, diese Bestände auszubauen. Wesentliche Neuigkeiten gab es dann auf einem Dgitalwährungs-Gipfel im Weissen Haus allerdings nicht mehr.

Der Bitcoin-Kurs war in der vergangenen Woche stark unter Druck geraten und von mehr als 96.000 Dollar phasenweise auf unter die Marke von 80.000 Dollar eingebrochen. Hintergrund waren die von den USA angezettelten internationalen Handelsstreitigkeiten, die die Stimmung an den Finanzmärkten massiv belastet und zu Zurückhaltung bei riskanten Anlageklassen geführt hatten./mis/