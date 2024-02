Bitcoin weiter über 48'000 Dollar, Bitcoin Cash springt hoch: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,88 Prozent auf 48'191,19 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 47'769,94 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 11,79 Prozent auf 276,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 247,70 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 0,30 Prozent auf 2'509,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2'501,42 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,98 Prozent auf 72,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 70,78 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 0,95 Prozent stärker bei 0,5290 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,5240 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,35 Prozent auf 0,5436 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5510 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Monero am Sonntagnachmittag hinzu. Um 3,11 Prozent auf 122,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 119,08 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2545 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0033 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1116 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1117 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0351 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0355 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Dash-Kurs um 1,06 Prozent auf 27,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 27,48 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich NEO seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 11,79 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEO-Kurs bei 11,79 US-Dollar.

