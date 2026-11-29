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29.11.2026 15:06:36
Bitcoin verliert wieder an Boden und nähert sich Jahrestief
Der Bitcoin hat am Wochenende nachgeben und kostet wieder weniger als 60'000 Dollar.
Ein Grund für den Kursrückgang in den vergangenen Wochen ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver macht. Zum anderen belastet den Bitcoin der kräftige Abschwung der US-Technologieaktien in den vergangenen Wochen, der die Risikofreudigkeit der Investoren verringert. Darunter leidet der für seine hohe Volatilität bekannte Bitcoin.
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Im bisherigen Jahresverlauf büsste der Bitcoin rund ein Drittel seines Werts ein. Der Bitcoin-Kurs hatte 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.
Seit seinem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 gab der Bitcoin mehr als 50 Prozent nach. Mit den jüngsten Verlusten liegt er auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus.
Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 hat sich die Digitalwährung um rund 8000 Prozent verteuert. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 81-Fache nach oben.
Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei knapp 1,2 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit etwas mehr als zwei Billionen Dollar angegeben. Mit rund 202 Milliarden und 174 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.
/zb/
FRANKFURT (awp international)
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