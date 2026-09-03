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Bitcoin im Plus 03.09.2026 20:47:00

Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort

Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort

Der Kurs des Bitcoins ist am Donnerstag im Handelsverlauf weiter gestiegen.

Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin vorübergehend gut 81'000 US-Dollar gezahlt. Zuletzt lag der Kurs leicht darunter.

Ein Mix aus nachlassenden Zinssorgen, institutionellem Interesse und der Hoffnung auf politischen Rückenwind aus Washington fungierten als Zünglein an der Waage, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. Der jüngste Charaktertest scheine damit fürs Erste überstanden.

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Der Bitcoin liegt aber weiter deutlich unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98'000 Dollar erreicht hatte. Im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen.

FRANKFURT (awp international)

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BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger

Bildquelle: Sergei Babenko / Shutterstock.com
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