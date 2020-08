Bitcoin Suisse will frühestens in zwei Jahren an die Börse

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Zug (awp) - Das Kryptounternehmen Bitcoin Suisse hat von Investoren 45 Millionen Franken Kapital eingesammelt und sieht sich nun auf Kurs für die angestrebte Schweizer Banklizenz. Frühestens im übernächsten Jahr könnte auch ein Börsengang erfolgen, wie Verwaltungsratspräsident Niklas Nikolajsen sagt.

Anfang 2021 will Bitcoin Suisse dagegen zunächst ein sogenanntes "Security Token Offering" (STO) durchführen, erklärte Nikolajsen im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Dabei sollen voraussichtlich Bitcoin Suisse-Aktien aus dem Eigenbesitz des Unternehmens auf die "Blockchain gebracht" werden. Zwar benötige das Unternehmen derzeit kein weiteres Kapital. Das Ziel sei aber zu demonstrieren, wie ein solches STO funktioniere.

Ein Gang an die Börse, über den bereits in Medien berichtet worden war, hat für Nikolajsen dagegen keine "unmittelbare Priorität". Der Druck dazu komme vor allem von den Investoren bei Bitcoin Suisse, räumte er im Gespräch ein. Laut derzeitiger "Arbeitsannahme" könnte ein Börsengang Ende 2022 oder Anfang 2023 erfolgen: "Es gibt also eine gute Chance, dass wir das erste kotierte Schweizer Krypto-Unternehmen sein werden. Das würde auch Sinn machen, weil wir auch die älteste Krypto-Gesellschaft sind."

Keine traditionelle Bank

Neben der Schweizer Banklizenz strebt Bitcoin Suisse auch eine Banklizenz in Liechtenstein an. Dennoch wolle Bitcoin Suisse nicht zu einer traditionellen Bank werden, versicherte Nikolajsen. Krypto-Finanzdienstleistungen beinhalteten aber auch das Halten von Kundengelder, was ja in der Schweiz eine Banklizenz erfordere.

Nötig sei eine Banklizenz auch wegen des geänderten regulatorischen Umfelds bei der "Tokenisierung" von Vermögenswerten respektive den "Initial Coin Offerings" (ICO): "Derzeit können wir Dienstleistungen für sogenannte Zahlungs- und Nutzungs-Token anbieten, nicht aber für die Anlage- oder Security-Token". Bitcoin Suisse war in den vergangenen Jahren als Beraterin an zahlreichen millionenschweren ICO-Projekten beteiligt gewesen.

Bitcoin-Allzeithoch im 2021?

Bitcoin Suisse, das eines der wenigen gewinnbringenden Unternehmen im "Crypto Valley" sein dürfte, hatte 2019 bei einem Umsatz von 21 Millionen Franken einen Gewinn von 2,4 Millionen Franken erzielt, was allerdings unter den Werten von 2018 und dem bisherigen Rekordjahr 2017 lag. Der Trend habe aber gedreht, versicherte Nikolajsen. 2020 erwarte Bitcoin Suisse wieder "einen höheren Gewinn bei einem deutlich höheren Umsatz".

Unterstützung bieten könnte auch der Bitcoin-Kurs, der in den vergangenen Tagen klar im Aufwind war. Das Geschäft von Bitcoin Suisse hänge zwar nicht direkt vom Bitcoin-Preis ab, sagte Nikolajsen. "Aber natürlich hilft es, wenn sich Bitcoin positiv entwickelt."

Für den Bitcoin-Pionier hat sich die grösste Kryptowährung während der Coronakrise gut gehalten und einen weiteren Schritt in Richtung des Status des "digitalen Goldes" gemacht. Er erwartet für den Bitcoin nun eine "starke zweite Jahreshälfte". Die Chance sei zudem gut, dass der Bitcoin zumindest 2021 das bisherige Allzeithoch von rund 20'000 Dollar übertreffen werde.

(Das ausführliche Interview ist auf dem AWP-Premiumdienst zu lesen.)

tp/sta