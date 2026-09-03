|
03.09.2026 20:42:36
Bitcoin steigt vorübergehend über 81'000 US-Dollar
FRANKFURT (awp international) - Der Kurs des Bitcoins ist am Donnerstag im Handelsverlauf weiter gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin vorübergehend gut 81'000 US-Dollar gezahlt. Zuletzt lag der Kurs leicht darunter.
Ein Mix aus nachlassenden Zinssorgen, institutionellem Interesse und der Hoffnung auf politischen Rückenwind aus Washington fungierten als Zünglein an der Waage, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. Der jüngste Charaktertest scheine damit fürs Erste überstanden.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Der Bitcoin liegt aber weiter deutlich unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht hatte. Im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen./he/la
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9377
|
0.05
|Türkische Lira
|
59.6195
|
-0.58
|Baht
|
40.9715
|
0.22
|Bitcoin - US Dollar
|
77520.2099
|
-3.43
|Real
|
6.4164
|
-0.08
|US-Dollar
|
0.8091
|
0.63
|Zloty
|
4.6318
|
0.17
|Euro - US Dollar
|
1.1582
|
-0.61
|Ripple - US Dollar
|
1.3821
|
-4.95
|Forint
|
389.5935
|
0.05
|Bitcoin - Euro
|
66917.1506
|
-2.85
|Ripple
|
0.8943
|
4.51
|Rubel
|
106.4757
|
-0.32
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.