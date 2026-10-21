Bitcoin steigt auf Zweiwochenhoch - Anleger sind wieder etwas risikofreudiger

Bitcoin profitiert von positiver Stimmung an den US-Märkten

In einem allgemein positiven Marktumfeld ist der Bitcoin am Mittwoch auf ein Zweiwochenhoch gestiegen. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin kletterte auf der Plattform Bitstamp bis auf gut 84.700 US-Dollar. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum BNB und XRP legten zu.

Zur Wochenmitte herrschte im Technologiesektor eine gute Stimmung, denn der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hatte mit seinen Quartalszahlen die Laune der US-Aktienanleger wieder aufgehellt. Vor diesem Hintergrund suchten auch Investoren am Kryptomarkt wieder das Risiko und beendeten damit offensichtlich fürs Erste ihre Serie der Gewinnmitnahmen, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Handelshauses CapTrader. Zugleich könnten verstärkt kurzfristig agierende Spekulanten nun vor die Seitenlinie treten.

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US-Regulierung für Stablecoins stützt die Stimmung

Ebenfalls positiv auf die Stimmung wirkte sich aus, dass das Office of the Comptroller of the Currency, eine unabhängige Behörde im Geschäftsbereich des US-Finanzministeriums, eine endgültige Regelung für Emittenten von Zahlungs-Stablecoins vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um digitale Währungen auf Blockchain-Basis, deren Wert unmittelbar an einen stabilen Basiswert gekoppelt ist. Beobachter werteten dies als ein weiteres Zeichen für eine branchenfreundliche Entwicklung.

Geopolitische Risiken und Ölpreis bleiben Belastungsfaktoren

Allerdings dämpft Emden zufolge derzeit ein Bündel aus geopolitischen Risiken und geldpolitischen Unwägbarkeiten noch den ganz grossen Risikoappetit. Unter dem Strich mangele es an überzeugten Marktteilnehmern.

So bleibt die Lage im Nahen Osten trotz der jüngst erneut aufgekommenen Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg angespannt. Irans Streitkräfte wollen im Falle eines Angriffs auf zivile Infrastruktur die Unterseekabel im Persischen Golf ins Visier nehmen. Zudem ist die für den Öltransport wichtige Schifffahrtsroute durch die Strasse von Hormus weiterhin anfällig für Angriffe. Sollten die Ölpreise angesichts dieser Bedrohungen wieder deutlich steigen, würde dies die Inflationsgefahren erhöhen und so die Risikolaune der Anleger wieder schmälern.

awp international