Bitcoin startet mit kräftigen Kursschwankungen in die Handelswoche

FRANKFURT (awp international) - Die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin ist mit deutlichen Kursschwankungen in die neue Handelswoche gestartet. Nachdem der Kurs am frühen Morgen bis knapp unter 64.000 US-Dollar gestiegen war, gab der Bitcoin bis zum Mittag die frühen Gewinne wieder ab und wurde auf der Handelsplattform Bitstamp bei 62.700 Dollar gehandelt. Das ist etwa das gleiche Niveau wie am Freitagabend.

Eine allgemein freundliche Börsenstimmung mit zum Teil kräftigen Kursgewinnen an den asiatischen Märkten sorgte im frühen Handel für eine stärkere Nachfrage beim Bitcoin. Die Kauflaune war aber nicht von langer Dauer. Im Tagesverlauf rückte die US-Geldpolitik stärker in den Vordergrund und damit die Erkenntnis, dass die Zinsen in den USA möglicherweise weniger stark als bisher gedacht sinken könnten.

Nach einem unerwartet starken Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September haben Spekulationen auf eine erneute deutliche Zinssenkung der US-Notenbank einen Dämpfer bekommen. Mit der Aussicht auf weniger stark sinkende Zinsen waren Anlagen wieder stärker gefragt, die Marktzinsen abwerfen, wie zum Beispiel Staatsanleihen./jkr/jsl/nas