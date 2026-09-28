|Anlage im Blick
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28.09.2026 11:03:08
Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Bitcoin verlieren können.
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Am 27.09.2025 wurde Bitcoin bei 109’667.42 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in BTC investiert hat, hat nun 0.00912 Bitcoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 770.06 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.09.2026 auf 84’451.02 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 22.99 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 58’550.66 USD. Bei 124’774.17 USD erreichte Bitcoin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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