|Profitable BTC-Investition?
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16.11.2026 11:03:08
Bitcoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Bitcoin investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Bitcoin wurde am 15.11.2016 zu einem Wert von 714.84 USD gehandelt. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13.99 BTC im Portfolio. Da sich der BTC-USD-Kurs gestern auf 65’220.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912’379.23 USD wert. Mit einer Performance von +9’023.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 58’550.66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin am 14.01.2026 bei 97’032.06 USD.
Redaktion Finanzen.net
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