Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

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Bitcoin wurde am 19.04.2023 zu einem Wert von 28’809.41 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.3471 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’653.54 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.04.2026 auf 73’906.35 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +156.54 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 62’896.90 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Bitcoin am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD..

Redaktion finanzen.net

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