Bitcoin sackt unter Marke von 20'000 Dollar ab

Zürich (awp) - Am Kryptomarkt setzt sich die Talfahrt fort. Der Bitcoin ist am Samstagvormittag nun auch unter die Marke von 20'000 Dollar abgesackt. Damit notiert die bedeutendste Kryptowährung so tief wie seit Dezember 2020 nicht mehr. Auch die weiteren Digitalwährungen stehen unter Druck.

Am Samstagmittag notiert der Bitcoin an der europäischen Handelsplattform Bitstamp bei rund 19'200 Dollar, nachdem er zuvor bis auf rund 18'700 Dollar gesunken war. Alleine im Verlauf der letzten sieben Tage hat die Kryptowährung einen Drittel an Wert verloren. Das Rekordhoch vom November 2021 von knapp 69'000 Dollar rückt in immer weitere Ferne.

Die zweitgrösste Kryptowährung Ether hat am Samstag derweil erstmals seit Ende 2020 die Marke von 1000 Dollar unterschritten und notiert noch bei rund 990 Dollar. Auf Wochenfrist hat sie rund 40 Prozent verloren. Im Herbst 2021 war die Währung der "Smart-Contract"-Blockchain Ethereum noch bei einem Höchstwert von über 4800 Dollar gehandelt worden.

Der Kryptomarkt steht wie auch die traditionellen Finanzmärkte zum einen wegen den geldpolitischen Straffungen der Notenbanken stark unter Druck. Die jüngste Talfahrt könnte durch das vergleichsweise geringe Handelsvolumen über das Wochenende angestossen worden sein, kommentierte das deutsche Emden-Research am Samstag. Dazu kommen Sorgen um das Krypto-Kreditunternehmen Celsius Network, das in der Folge der jüngsten Kurs-Turbulenzen Überweisungen und Transfers ausgesetzt hat. Offenbar ist zudem nun auch der bedeutende Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

