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09.09.2026 10:39:00
Bitcoin: Referentenentwurf in Berlin plant Kryptosteuer - was Bitcoin-Anleger jetzt beachten sollten
Ein aktueller Referentenentwurf aus dem Finanzministerium zeigt: Minister Klingbeil greift nach den Kryptogewinnen. Dadurch dürfte sich für Privatanleger einiges ändern – auch Goldbesitzer sollten wachsam sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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