Bitcoin reagiert mit Gewinnen: US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Fonds

Die US-Wertpapieraufsicht SEC öffnete am Dienstag den Weg für börsengehandelte Bitcoin -Fonds (ETF). Dieser Schritt war erwartet worden. Am Vortag hatte eine gefälschte Mitteilung auf dem gehackten Account der SEC bei Elon Musks Online-Dienst X (vormals Twitter) die Erlaubnis für kurze Zeit vorweggenommen.

Mit der Entscheidung werden in den USA börsennotierte Fonds zugelassen, die direkt in Bitcoin investieren (Bitcoin-Spot-ETFs). Genehmigt wurden unter anderem Anträge der Investment-Schwergewichte Blackrock und Fidelity.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Die SEC steht Krypto-Anlagen generell skeptisch gegenüber und sperrte sich jahrelang gegen die Erlaubnis für Spot-ETFs. Das grüne Licht jetzt gab sie auch nicht ganz freiwillig. Vergangenes Jahr hatte die Aufsichtsbehörde nach der Ablehnung eines Antrags der Firma Grayscale eine Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Ein Berufungsgericht befand, die Entscheidung sei willkürlich gewesen, da die SEC nicht den Unterschied zu zugelassenen anderen Anlagen deutlich gemacht habe. ETFs auf Bitcoin-Zukunftskontrakte waren bereits 2021 zugelassen worden.

Kurz danach preschte zunächst Blackrock mit einem Antrag vor - und allgemein wurde davon ausgegangen, dass die SEC nach der Gerichtsentscheidung wenig Spielraum für ein Nein habe. Das trug zum Kursanstieg des Bitcoin seit dem vergangenen Jahr bei. Nach Bekanntwerden des SEC-Votums legte der Kurs noch einmal um gut drei Prozent zu und ein Bitcoin wurde für rund 47 500 Dollar gehandelt.

SEC-Chef Gary Gensler betonte zugleich, die Zulassung bedeute keine Unterstützung der Aufsichtsbehörde für den Bitcoin. Die SEC warnt US-Anleger stets vor Risiken von Krypto-Anlagen wie den enormen Kursschwankungen. Der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, war 2022 um mehr als 60 Prozent gefallen - und seit Anfang vergangenen Jahres hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Aus Unterlagen der Behörde ging hervor, dass zwei demokratische Mitglieder des fünfköpfigen Führungszirkels der SEC gegen die Zulassung stimmten. Die Kommission betonte zugleich, dass Investoren detailliert über die Anlageprodukte informiert werden müssten. Und die Marktplätze, auf denen die Fonds gehandelt würden, hätten schon Regeln gegen Betrug und Manipulationen.

Bitcoin wenig bewegt nach US-Entscheidung zu Spot-ETFs

Einen Tag nach der von Experten erwarteten Genehmigung von börsengehandelten Fonds (ETFs) in den USA hat sich der Bitcoin kaum bewegt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung notierte am Donnerstag auf der Handelsplattform Coinmarketcap zuletzt bei 47'847,92 US-Dollar und damit 5,97 Prozent höher.

Der Schritt sei erwartet worden und deshalb bereits grösstenteils im Kurs eingepreist gewesen, sagte Caroline Mauron, Mitgründerin der Handelsplattform Orbit Markets. Insofern war der Kurs des Bitcoins am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht nur kurz auf 47'572 Dollar angesprungen und dann wieder gefallen. Die Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs würden nun genau beobachtet

Der Bitcoin hatte sich bereits in den vergangenen Wochen und Monaten stark verteuert. Grund dafür waren unter anderem die Spekulationen auf die ETF-Zulassung. Am Dienstag war der Kurs bis auf fast 48'000 Dollar - und damit dem höchsten Stand seit März 2022 - geklettert, bevor er am Mittwoch vor der SEC-Entscheidung wieder deutlich gefallen war.

Der Bitcoin war Ende 2022 wegen der Zinswende stark unter Druck geraten. Die Aussicht auf steigende Zinsen erhöhte die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren und war deshalb nachteilig für risikoreiche Anlageklassen, zu denen der Bitcoin zählt.

Angesichts des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX und der Turbulenzen rund um die Handelsplattform Binance fiel der Kurs dann im Herbst 2022 bis auf fast 15'000 Dollar, bevor er sich bis zum Sommer vergangenen Jahres wieder auf gut 30'000 Dollar erholte. Nach einer kurzen Schwächephase forcierte sich die Erholung dann ab Oktober wegen der ETF-Spekulationen.

Das Rekordhoch von rund 69'000 Dollar aus dem Herbst 2021 ist allerdings trotz der Kursgewinne noch circa 50 Prozent entfernt.

/he/so/DP/zb/la/mis

WASHINGTON / FRANKFURT (awp international)