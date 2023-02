Bitcoin Ordinals sind der neue Hype. So funktionieren sie! Hier findest du sie!

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Noch mehr lustige Pixelbilder auf einer Blockchain? Oder haben Sie verstanden, worum es sich bei den Bitcoin Ordinals wirklich handelt? Wir klären über den neuen Hype auf und zeigen Ihnen, wie Sie als Anleger von diesem neuen Trend profitieren können.

Bitcoin ist als fungibel konzipiert, also das Gegenteil von Non-fungible, was bedeutet, ein Bitcoin ist eindeutig und kann nicht einen beliebigen anderen Wert repräsentieren. Ein NFT kann verschiedene Werte repräsentieren, das macht die Art und Weise seines technologischen Aufbaus möglich. Daher können Benutzer keine NFT auf der Bitcoin Blockchain erstellen und weichen auf geeignete Blockchains wie die von Ethereum, Polygon oder Solana aus.

Was sind Ordinals?

Um zu erklären, was Bitcoin Ordinals sind, müssen wir uns den Aufbau der digitalen Währung etwas genauer ansehen. Die kleinste existierende Einheit des Bitcoin ist ein Satoshi. Teilt man den Bitcoin 100 Millionen Mal, dann erhält man einen Satoshi. Um den Betrag beim Handeln besonders präzise anzugeben, wird der Wert an Bitcoin während der Transaktion in Satoshi umgerechnet.

Satoshis werden beispielsweise beim Mining ausgeschüttet, aber auch beim Trading verwendet. Jedem Satoshi wird eine eindeutige Seriennummer zugewiesen, mit der kann jeder SAT mehr als seinen Nennwert darstellen. Neu abgebaute Satoshis werden dabei fortlaufend in der Reihenfolge nummeriert, in der sie abgebaut werden. Dabei entstehen Ordnungszahlen, die über einen einfachen First-in/First-out-Algorithmus bei den Transaktionseingängen zugewiesen werden. Je nach Grösse und Reihenfolge der Ein- und Ausgänge bei den Transaktionen erhält jede Transaktion also eine dieser Ordinals.

Jeder Ordnungszahl ist ein öffentlicher Schlüssel zugeordnet, mit dem Signaturen erstellt werden können, die sich auf die darin enthaltene Ordinalzahl beziehen. Man kann sie auch als Identifikatoren nennen und für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden. Dazu gehört das Erstellen von Benutzerkonten, Stablecoins oder NFTs. Die Ordnungszahl besteht aus zwei Teilen:

Der ganzzahlige Teil ist die Blocknummer, in der das Satoshi generiert wird Der Bruchteil repräsentiert jedes einzigartige Satoshi

Bitcoin hat keine Verbindung zu öffentlichen Konten oder der dahinter stehenden Identität. Adressen sind nur für den einmaligen Gebrauch gestaltet und die aus Wallets sind zwar dauerhaft existent, aber nicht öffentlich sichtbar. Die Verwendung von Adressen oder öffentlichen Schlüsseln als Identifikatoren verhindert in der Folge, die Rotation oder die Übertragung des dahinter stehenden Eigentums.

2/13



Now to be simple, Bitcoin Ordinals are NFTs on bitcoin.



But, the creator of this protocol @rodarmor likes to call it "inscriptions" rather than NFTs.



It's like storing an NFT or data on each satoshi.



Bitcoin Ordinals consist of 2 concepts:

Ordinals

Inscriptions pic.twitter.com/h4TlpG6KQE — Airdrop Official (@its_airdrop) February 15, 2023

Wofür können Ordinals verwendet werden?

Ordnungszahlen sind für eine Vielzahl an Anwendungen zu gebrauchen, neben der Erstellung von NFTs gehören Reputationssysteme oder Stablecoins, die mit dem Lightning-Netzwerk kompatibel sind. Da jeder Satoshi fortlaufend nummeriert ist, beginnend bei 0, kann jeder Transaktionsausgang eindeutig zugeordnet werden. Sie können darüber hinaus mit anderen Layer-1-Anwendungen und Techniken in Verbindung verwendet werden, sogar dann, wenn diese nicht mit eigenen Ordnungszahlen entworfen wurden.

Ordinals lassen sich mit aktuellen und zukünftigen Skripttypen sichern und sowohl in Single-Signature-Wallets sowie Multi-Sig-Wallets auf die üblichen Arten sperren. Aber die Ordnungszahlen könnten auch mit Layer-2-Lösungen kombinieren, beispielsweise dann, wenn ein Stablecoin-Emittent das Einlösen eines bestimmten Ordinalbereiches sperrt.

Hervorzuheben ist die „einseitige“ Anonymität der Ordinals, da sich jede einzelne Ordnungszahl ohne die explizite Erstellung von irgendetwas anderem wie einen Konto oder einer Wallet möglich ist. Einseitig deshalb, weil Ordnungszahlen öffentlich sind und somit die Privatsphäre der Benutzer verringern.

Es ist darüber hinaus möglich, dass eine Ordnungszahl den Besitzer wechselt. Ausserdem kann sein privater Schlüssel ohne Besitzerwechsel rotieren.

Die Eigenschaften von Ordinals

Erfordern keine Änderungen an Blöcken, Netzwerken, Transaktionen oder Protokollen

Lassen sich übernehmen oder ignorieren, ohne Auswirkungen für Benutzer

Hinterlassen keinen expliziten On-Chain Fussabdruck

Die Ordnungszahlen sind fair vergeben und werden nicht präminiert

Ihre Anzahl ist proportional zu bestehenden Bitcoin-Inhabern

Bitcoin kann den Besitz von Ordinals nicht tracken

Annahme erhöht die Nachfrage nach Transaktionen, was Gebühren in die Höhe treibt

/1 #BTC's non-financial debate rekindled with Ordinals, an #NFT protocol, inscribing images on Satoshis using Taproot upgrade.



Following the launch of the protocol,Bitcoin block size surged, peaking at 2.20 MB on Feb 6, with fees reaching $572k on Feb 3.



(data up to Feb 9th) pic.twitter.com/hlhsY4T6nF — CryptoCompare (@CryptoCompare) February 16, 2023

Warum der Hype um Bitcoin Ordinals?

Ordinals sind an Ausgaben gebunden, also Transaktionsausgänge auf der Bitcoin Blockchain. Durch die Möglichkeit, den Ordinals ein spezifisches Merkmal wie eine Farbe hinzuzufügen, lassen sich Bilder erstellen. Die sogenannten „farbigen“ Coins auf nacheinander folgenden Ordnungszahlen ergeben anschliessend Grafiken. Ihr eigentlicher Zweck, die Verhinderung von doppelten Ausgaben (double spending), gerät dabei fast in den Hintergrund.

The first Foot Soldier has been inscribed and set off on his mission into the Bitcoin network.



"The Astral Ascender – Inscription 51978"



This will be the FIRST auction in $BTC with no p2p or OTC trades…



Submit your interest through this form: https://t.co/0qDlr0UvEi



1/2 pic.twitter.com/VweXSF89mu — BTC Annon | Ordinals (@AnnonBtc) February 13, 2023

Ein anderer kritischer Punkt ist der Anstieg der Transaktionsgebühren auf dem Lightning-Netzwerk und das „Blockieren“ von Speicherkapazität auf der Blockchain. Trotz der kritischen Einwände, die durchaus berechtigt sind, haben sich die ersten Auktionen gebildet, um NFT auf Bitcoin Ordnungszahlen zu verkaufen bzw. zu traden.

Key Facts zu Bitcoin Ordinals

Ordnungszahlen geben Satoshis individuelle Identitäten und ermöglichen ihnen, sie zu verfolgen, zu übertragen und mit einem inneren Wert / einer Bedeutung zu verbinden.

Es wird keine Sidechain oder ein Token benötigt und kann ohne Änderungen am Bitcoin-Netzwerk verwendet werden.

Sie verleihen Satoshis einen sogenannten numismatischen Wert. Die Numismatik bestimmt im Geld- und Münzwesen, wann und wo eine Münze geprägt wurde.

Damit lassen sie sich sammeln und handeln, denn es sind Bitcoin-native digitale Artefakte entstanden. Ihr Inhalt kann beliebig sein.

Benutzer können Ordinals in Wallets aufbewahren und mit Bitcoin-Transaktionen übertragen.

Ihre „Inschriften“ bleiben so lange sicher, unveränderlich und dezentralisiert wie der Bitcoin selbst.

Es sollen schon über 100.000 Ordinals existieren

Spekulativ sind weitere Anwendungsfälle von Ordinals denkbar

Benutzer können Bitcoin Ordinals mit einer einfachen BTC-Transaktion übertragen

Ordinals als NFT einsetzen: In diesen Pre-Sales

Der derzeitige Trend betrifft Ordinals als NFT. Dafür stellt ein Künstler ein NFT aus und integriert einen Hashwert zusammen mit der Nummer einer spezifischen Ordnungszahl. Der Besitzer dieser Ordnungszahl ist auch der Besitzer dieses NFT. Sie ermöglichen damit den Kauf und den Verkauf des NFT. Die entsprechenden NFT lassen sich beispielsweise auch als Mitgliedschaftsnachweis oder In-Game-Assets verwenden.

Die Möglichkeit des neuen NFT-Hypes kann zukünftig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Derzeit sind die NFT in bekannten Games aber noch auf die klassische Weise erstellt. Dort stellen Sie begehrte In-Game-Items dar oder, wie im Falle von RobotEra, neue Roboter, mit denen der Benutzer in den Kampf um den Planeten Taro geht. Eine andere Anwendung von NFT findet sich bei C+Charge.

Dort stellen die NFTs Emissionszertifikate dar, die Halter von E-Autos für das Aufladen der Fahrzeuge über angeschlossene Ladesäulen erhalten. C+Charge ist eine Blockchain-basierte Plattform, die ein einheitliches Bezahlsystem bietet, mit dem Halter von E-Autos einfach und sicher über die integrierte Wallet bezahlen. Derzeit ist C+Charge im Vorverkauf verfügbar. Dort können Anleger den Utility-Token $CCHG zum günstigen Preis kaufen.

Auch bei Fight Out gibt es die Technologie der NFTs. Dort stellen Sie den Avatar dar, der alle Bewegungen aus der realen Welt in das Metaversum überträgt. Andere In-App-Items sind ebenfalls in Form von NFT erhältlich. Auch dieses Krypto Projekt ist im Vorverkauf derzeit günstig erhältlich. Der Fight Out Token $FGHT berechtigt ebenfalls zum Zugang der innovativen Plattform, die Sport und Bewegung unabhängig von Verträgen in Fitness-Studios macht.

Fazit: Für den Grossteil von uns, ist die Technologie hinter Bitcoin und Ordinals noch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Gut, dass Entwickler und die Open-Source-Community hinter vielen Projekten, Herr der Lage sind und sich bestens auskennen. Bitcoin Ordinals sind ein Hype, ob mehr daraus wird, ist derzeit nicht absehbar. Allerdings wusste man 2009 zunächst auch nicht, was Bitcoin in unserer Welt verändern könnte.

Im Moment werden NFT klassisch auf anderen Blockchains wie Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon oder Solana entwickelt. Die besten Krypto Pre-Sales verwenden NFT in verschiedenen Szenarien, um Benutzer zu entlohnen, neue Kunden auf eine Plattform zu bringen, Spieler zum Gaming zu motivieren und Anlegern den ersten Schritt ins Krypto Trading zu ermöglichen. Das frühzeitige Einsteigen in solche Projekte bietet die Chance auf lukrative Renditen und die Möglichkeit, innovative Technologien von Anfang an zu unterstützen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.