Bitcoin Minetrix Presale fast ausverkauft – Letzte Chance vor Preiserhöhung

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Heute beginnt die neunte und viel beachtete Phase des Bitcoin Minetrix-Vorverkaufs. Mit ihr ist ein erheblicher Anstieg im Preis eines der am intensivsten besprochenen Bitcoin-basierten Derivat-Projekte in diesem Jahr verbunden.

Dieser signifikante Fortschritt folgt auf den erfolgreichen Abschluss der vorherigen Phasen, bei denen der Bitcoin-Minetrix-Vorverkauf bereits mehr als 4 Millionen US-Dollar einsammelte, ein deutliches Zeichen für das starke Vertrauen und das wachsende Interesse des Marktes an diesem Bitcoin-Cloud-Mining-Projekt.

Nun drängt die Zeit für Investoren, da der Countdown zur nächsten Vorverkaufsphase läuft. Es bietet sich noch ein kurzes Zeitfenster, um die $BTCMTX-Token zu einem attraktiven Preis von nur 0,0117 US-Dollar zu erwerben.

Mit zunehmender Dynamik im Vorverkauf wächst auch die Begeisterung auf dem Markt. Aktuelle Daten zeigen einen beeindruckenden Anstieg der Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 4.234.588 US-Dollar.

Der Übergang in die neunte Phase bewirkt einen weiteren Anstieg des Tokenpreises, was für frühe Investoren eine äusserst vielversprechende Chance darstellt. Mit festgelegten Preiserhöhungen verspricht dieser Schritt beträchtliche Gewinnmöglichkeiten.

Der Aufschwung von $BTCMTX – Eine Ära der Bitcoin Minetrix Revolution

Bitcoin Minetrix hebt sich als Vorreiter im Bitcoin-orientierten Kryptosektor hervor, besonders vor dem Hintergrund der florierenden Erwartungen an die bevorstehenden Bitcoin-Spot-ETFs. Es präsentiert eine zukunftsweisende Herangehensweise an das Bitcoin-Mining.

In einer Zeit, in der die Bitcoin-Mining-Industrie zunehmend zentralisiert wird, setzt Bitcoin Minetrix darauf, den Zugang zu Bitcoin-Block-Belohnungen zu demokratisieren. Dieser Aspekt wird umso bedeutender, da der Vorverkauf parallel zu einem historischen Höchststand der Bitcoin-Hash-Rate verläuft.

Die Lösung von Bitcoin Minetrix für das Problem der Zentralisierung ist einzigartig und dezentral. Sie ermöglicht es Kleininvestoren, sich mittels einer innovativen Cloud-Mining-Strategie an den Belohnungen des Bitcoin-Minings zu beteiligen. Dadurch können auch Einzelpersonen, trotz der hohen Netzwerkschwierigkeiten, gewinnbringend am Mining teilnehmen.

Dies wird durch die bald zu implementierende Stake-to-Mine-Funktion der Plattform realisiert.

Investoren, die ihre $BTCMTX-Tokens staken, profitieren derzeit von einem beeindruckenden jährlichen Prozentsatz von 140 % und sammeln zusätzliche Tokens, bevor die Stake-to-Mine-Funktion aktiv wird.

Diese Tokens können später genutzt werden, um Mining Credits zu erwerben, die wiederum für BTC-Cloud-Mining-Slots eingelöst werden können.

Eine solch innovative Funktion stärkt nicht nur die Dezentralisierung des Bitcoin-Netzwerks, sondern eröffnet Kleinanlegern auch eine potenzielle Einnahmequelle.

Letzter Aufruf für Investoren: Nutzen Sie das Potenzial von $BTCMTX

Das beeindruckende Potenzial von $BTCMTX, Bitcoin (BTC) in Bezug auf die Rendite zu übertreffen, wurzelt in seinem revolutionären Mining-Modell, das Kleinanlegern den Weg in die lukrative Mining-Industrie ebnet.

In einer Phase, in der Bitcoin sich auf ein Ziel von 40.000 US-Dollar zubewegt, repräsentiert $BTCMTX eine verlockende Option für Investoren. Mit seinem günstigen Einstiegspreis bietet es die Aussicht auf einen umfangreicheren prozentualen Wertzuwachs, sobald der Handel anläuft.

Die Fähigkeit von $BTCMTX, selbst mit moderaten Investitionen beträchtliche Erträge zu erzielen, macht es zu einer aussichtsreichen Anlagemöglichkeit. Diese Einschätzung wird durch die zunehmende Begeisterung in sozialen Medien verstärkt, getrieben von einer wachsenden Zahl von Krypto-Influencern, darunter Jacob Crypto Bury und Crypto Lab.

Die aktuelle Bitcoin-Rallye, beflügelt durch die erwartete Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs und die Verknappung des Bitcoin-Angebots (ein Allzeithoch bei langfristigen Haltern), bildet eine hervorragende Ausgangslage für $BTCMTX.

Mit dem steigenden Kurs von Bitcoin und der Aussicht auf neue Höchststände können Bitcoin-gebundene Tokens wie Bitcoin Minetrix erheblich von der bullischen Marktlage profitieren. Insbesondere, da sich Mining-Projekte wie ein Hebel auf die Förderprodukte entwickeln.

#BitcoinMinetrix Stage 8 is ending in 1 day!



What's the biggest challenge you've faced in #Bitcoin mining, and how did you overcome it? pic.twitter.com/pelwdX505g — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) November 21, 2023

Da der Vorverkauf in die 9. Phase übergeht und der Preis zu steigen beginnt, ist dies die letzte Gelegenheit für Investoren, von den aktuellen Kursvorteilen zu profitieren.

Die Plattform steht kurz vor der vollständigen Implementierung der Stake-to-Mine-Funktion, was die Vorfreude unter Investoren und der gesamten Krypto-Gemeinschaft auf ein neues Level hebt.

Seien Sie dabei und schliessen Sie sich dem Bitcoin Minetrix Telegram-Kanal, dem Discord-Server und das X-Konto (Twitter) an, um auf dem Laufenden zu bleiben!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.