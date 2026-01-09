Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 17:27:36

Bitcoin legt zu und steuert auf siebten Handelstag im Plus in diesem Jahr zu

FRANKFURT (awp international) - Der Bitcoin hat am Freitagnachmittag zugelegt und sich etwas von der Marke von 90.000 Dollar abgesetzt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung legte auf der Handelsplattform Bitstamp um bis zu rund ein Prozent auf fast 92.000 Dollar zu. Dieses Niveau konnte der Bitcoin nicht ganz halten, lag aber am späten Nachmittag mit 91.400 Dollar noch leicht über dem Niveau vom Donnerstagabend. Nach einem schwachen Vorjahr verteuerte sich der Bitcoin in diesem Jahr bisher um rund vier Prozent.

2025 hatte der Kurs des Bitcoin etwas mehr als sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung. Diese gibt es seit 2009. Seitdem hat der Kurs kräftig zugelegt. So beläuft sich der Anstieg in den vergangenen zehn Jahren auf mehr als 21.000 Prozent. Das heisst, der Kurs ist in diesem Zeitraum auf mehr als das 210-Fache gestiegen.

Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 1,8 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit knapp 380 Milliarden Dollar und Tether können in dieser Kategorie halbwegs folgen. Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf etwas mehr als 3,1 Billionen Dollar./zb/men

