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10.07.2026 08:06:36
Bitcoin legt weiter zu - Erholung vom Zwischentief setzt sich fort
Der Bitcoin hat am Freitagmorgen die Erholung von seiner Schwächephase in der zweiten Juni-Hälfte fortgesetzt.
Trotz der Erholung in den vergangenen Tagen verlor der Bitcoin in den vergangenen Monaten kräftig an Wert. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Bitcoin-Kurs um 27 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.
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Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin-Kurs rund die Hälfte ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um rund 90 Prozent an; seit Juli 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 9.600 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 96-Fache nach oben.
Der Wert aller Bitcoins liegt aktuell bei 1,3 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen mit rund 2,2 Billionen Dollar angegeben. Mit 214 Milliarden Dollar beziehungsweise 184 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.
/zb/stk
FRANKFURT (awp international)
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