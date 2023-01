Bitcoin Kurs Prognose: Positive News aus G20-Staat – Krypto-Adoption, explodiert jetzt der Bitcoin?

Anzeige



Der breite Kryptomarkt kann heute um rund 1,5 % an Wert zulegen, sodass sich die globale Marktkapitalisierung bei rund 816 Milliarden $ bewegt. Der Bitcoin steigt dabei geringfügig geringer als der gesamte Markt. In den vergangenen 24 Stunden gab es hier ein Kursplus von rund 1 %, sodass der Bitcoin Kurs aktuell bei 16.825 $ notiert. Dabei gab es in den vergangenen sieben Tagen kaum Kursbewegungen, auch in den letzten 30 Tagen lief der Bitcoin mit einem leichten Verlust von weniger als 2 % eher seitwärts.

In den letzten 24 Stunden lag das Handelsvolumen bei über 20 Milliarden $ – zum neuen Jahr kommt zunehmend wieder Interesse in den digitalen Währungsmarkt. Dennoch beträgt der Abschlag zum ATH immer noch über 75 %.

Positive News könnte es jedoch alsbald von der Seite der Krypto-Adoption geben. Während in der Vergangenheit beispielsweise El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführte oder auch in Brasilien sowie Nigeria über eine Krypto-freundliche Gesetzgebung diskutiert wird, könnte nun ein weiterer G20-Staat folgen. Ganz so weit ist es zweifelsfrei noch nicht – doch Hoffnungen auf eine Bitcoin-Adoption machen Äusserungen eines Präsidentschaftskandidaten im G20-Staat Argentinien. Erste Krypto-Influencer sehen diesen Umstand bereits bullisch – sollte ein G20-Staat Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen, könnte sich der Kurs massiv erholen.

One of Argentina's presidential candidates has said that "#bitcoin is a natural reaction to the scam of central banks"



If Argentina. a G20 member, was to make BTC legal tender… oh boy… that would be HUGE!!! — Lark Davis (@TheCryptoLark) January 4, 2023

Argentinien leidet unter 100 % Inflation: Kryptowährungen werden immer beliebter

Während die ganze Welt mit einer steigenden Inflation kämpft, sieht es in Argentinien unlängst dramatischer aus. Zuletzt lag die Inflationsrate bei rund 100 %. Zunehmend wollen Bürger der Inflation entfliehen und entscheiden sich dabei für Kryptowährungen. Das mangelnde Vertrauen in die Zentralbank des Landes und ein massiver Anstieg der Armut machen die Suche nach Alternativen unabdingbar. Die Krypto-Penetration liegt infolgedessen in Argentinien deutlich höher als in anderen südamerikanischen Staaten.

Argentinischer Präsidentschaft-Kandidat: „Bitcoin hindert Politiker, das Volk zu berauben“

Bei Javier Milei handelt es sich um einen Shootingstar der argentinischen Libertären. Insbesondere bei jüngeren Wählern gilt der konservative Politiker als überaus beliebt. Der ehemalige Rockmusiker gilt als Aussenseiter, könnte aber dennoch die Parteien rechts der Mitte vereinen und möglicherweise den Sprung in die Stichwahl schaffen. Für Krypto-Fans wäre dies auf jeden Fall positiv. Denn neue Äusserungen machen eine Bitcoin-Adoption wahrscheinlich, wenn Milei wirklich die Wahl gewinnt.

In einem neuen Interview äusserte er sich hoffnungsvoll zum Bitcoin als Gegenpart von Zentralbanken.

“the first thing we have to understand is that the central bank is a scam.”

Der Bitcoin könne als gesetzliches Zahlungsmittel als die Rückkehr des privaten Gelds verstanden werden und passt einwandfrei in eine libertäre Agenda. Wenn man den Bitcoin akzeptiere, wäre es den Politikern erschwert, mit einer hohen Inflation die Bevölkerung zu berauben. Denn seien wir mal ehrlich – die hohe Inflation ist schlichtweg eine indirekte Steuer für die gesamte Bevölkerung, die die Kaufkraft signifikant schmälert.

Argentinian politician Javier Milei sharing his thoughts on #bitcoin.



This dude is straight up orange pilled. pic.twitter.com/cHHb0wbsQI — Coinsprout (@coinsprout) January 4, 2023

Krypto-Tipps: Drei spannende Presales für den Bärenmarkt 2023

Der Bärenmarkt ist trotz kurzfristiger Erholungsbewegungen weiterhin intakt. Auch im Jahr 2023 dürfte es für den digitalen Währungsmarkt einige Herausforderungen geben, mit denen Anleger konfrontiert werden. Da Krypto-Presales meist eine geringere Korrelation mit dem breiten Markt aufweisen, könnte sich ein Blick auf die folgenden drei ICOs empfehlen, die zeitnah über die Bühne gehen dürften – inklusive 10x Potenzial.

Fight Out

Fight Out ist ein neuer Move2Earn-Coin, der das zukunftsträchtige Konzept gekonnt weiterentwickelt. Im frühen Stadium des Presales haben die Investoren die Chance, einen 50 % Bonus auf das initiale Investment zu erhalten. Mit einer Kombination aus realen Fitnessstudios, einer Web3-App und digitalen Avataren sollen Sportler motivierter ihrer körperlichen Aktivität nachgehen und dabei Rewards verdienen können. Die realen Fitnessstudios fungieren hier als eine Art Absicherung – da Fight Out eben nicht nur die Schritte trackt, wie herkömmliche M2E-Coins, sondern weitreichende Überwachungstechnologie implementiert, könnte man wirklich den wachstumsstarken Zielmarkt erreichen.

Dash 2 Trade

Dash 2 Trade erreichte heute die ursprünglich anvisierte Hardcap von 13,42 Millionen $. Die hohe Dynamik am Ende des Vorverkaufs nahmen die Verantwortlichen zum Anlass, den Presale um rund vier Tage zu verlängern. Somit möchte man Investoren die Chance geben, noch günstig den nativen D2T Coin zu kaufen, der Zugang zur fortschrittlichen Plattform für Handelsintelligenz und Krypto-Analysen bietet. Bereits heute wurde das Beta-Dashboard veröffentlicht – kostenlos kann jeder interessierte Nutzer nun die Plattform kennenlernen. Mittlerweile sind bereits fünf Notierungen für den 11. Januar bestätigt. Neben den führenden CEX LBank, BitMart, ChangellyPro und Gate.io wird der ERC-20-Token auch bei der führenden Ethereum-DEX Uniswap gelistet.

Calvaria

Das neue NFT-Sammelkartenspiel Calvaria: Duels of Eternity könnte als nächstes P2E-Game den Massenmarkt erreichen. Schliesslich zielen die Verantwortlichen gerade darauf ab, herkömmliche Spieler für das NFT-Game zu begeistern. Dies soll mit einer Kombination aus kostenloser Smartphone-App und Web3-Version des Games gelingen. Alle Transaktionen werden über die Layer-2 Polygon abgewickelt, um einen günstigen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Presale ist weit fortgeschritten – weniger als 14 % der Presale-Token stehen noch zur Verfügung. Soldout und IEO werden für den Januar 2023 erwartet.

