Bitcoin Kurs Prognose: Galaxy-Studie sieht Wiederauferstehung der Mining-Industrie – Bullisch für BTC!

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Das Jahr 2022 verlief für die Mining-Industrie desaströs. Mit einer Bitcoin Difficulty auf ATH und einer stark anziehenden Hashrate deuten erste Anzeichen jedoch daraufhin, dass die Kapitulation der Miner vielleicht schon vollständig abgeschlossen ist. Zu diesem Schluss kommt auch eine neue Studie von Galaxy. Denn hier wirft man einen hoffnungsvollen Blick in das Jahr 2023.

Die Strategen von Galaxy sehen das Jahr 2021 als grossen Durchbruch der Mining-Industrie und im Anschluss in 2022 eine konsolidierende Marktbereinigung als Rückkehr zum Mittelwert. Im Hinblick auf rezessive Tendenzen in der Wirtschaft, explodierende Energiepreise und weniger Liquidität am Kapitalmarkt wurde die Situation immer prekärer. Viele Mining-Unternehmen mussten ihre Insolvenz anmelden und kämpften im Bärenmarkt ums Überleben. Wachstum rückte in den Hintergrund – doch 2023 könnte sich dies ändern.

Dieser neue Gaming-Token könnte auch im Bärenmarkt explodieren

Explodierende Strompreise als Gefahr für energieintensive Branche

Die Strompreise erreichten 2022 ein 41-Jahreshoch. Die explodierenden Energiepreise, was vornehmlich in dem Ukraine-Krieg begründet lag, beeinträchtigten die Rentabilität bei einem energieintensiven Geschäft. Die Kosten stiegen explosiv an, bei einem gleichzeitig sinkenden Bitcoin-Preis konnten die Miner ihr Geschäft nicht mehr profitabel umsetzen.

Die makroökonomischen Faktoren trieben den Preis für Erdgas an, was sich wiederum auch auf die Strompreise auswirkte. Die Energiepreise verteuerten sich von August 2021 bis 2022 demnach um rund 25 %, obgleich es im Schlussquartal 2022 bereits einen leichten Rückgang gab.

Immer mehr Mining-Unternehmen setzten sich somit intensiver mit ihrem Energiebedarf auseinander. Neue Verträge sollen eine fixe Kapazität an Energie bereitstellen, ohne einer flexiblen Preisentwicklung ausgesetzt zu sein.

Miner verkaufen BTC, um ihre Bilanz zu konsolidieren – Teufelskreis in vollem Gange

Die Kapitulation der Miner trug in 2022 signifikant zur Preisentwicklung beim Bitcoin bei. Der Verkauf von Beständen spitzte sich im zweiten Quartal zu. Insgesamt wurden nach Daten von Galaxy 21.290 Bitcoins von Minern im zweiten Quartal verkauft.

Eigentlich hodln Miner ihre Block Rewards. Doch in Zeiten eines unrentablen Geschäfts und finanzieller Verpflichtungen sahen sich viele Unternehmen gezwungen, ihre Bitcoins zu verkaufen und die Bilanz zu konsolidieren. Wenn jedoch zusätzliche Bitcoin verkauft werden, verschlimmert dies den Abwärtsdruck. Miner müssen die Bitcoins zu günstigeren Preisen verkaufen und befinden sich in einem unsäglichen Teufelskreis.

Megatrend Play-2-Earn: Neue Kryptowährung mit 10x Potenzial

Der Verkaufsdruck durch die Miner dürfte in 2023 abnehmen. In 30 Tagen produzieren die Miner durchschnittlich 27.000 Bitcoins, von denen ein Grossteil umgehend nach dem Erhalt liquidiert wird, um laufende Kosten zu finanzieren.

Miner haben in 2022 bereits verschiedene Massnahmen zur Stärkung ihrer Bilanzen umgesetzt, ohne Bitcoins verkaufen zu müssen. Der unmittelbare Bargeldbedarf dürfte gesunken sein – weiteres Abwärtspotenzial für den Bitcoin Kurs droht von dieser Seite aktuell nicht.

Allerdings haben Mining-Unternehmen 2023 eine differente Situation, die von steigenden Zinsen geprägt ist. Liquidität ist nicht mehr so verfügbar wie in den letzten Jahren. Es bedarf neuer Kapitalquellen, um das Mining-Geschäft dauerhaft zu finanzieren.

„Miners won’t have the same access to funding through capital markets in 2023 as they did in 2021 and early 2022. Several companies still need new sources of capital in order to finance the construction of infrastructure or procurement of ASICs and one such way they can solve for this is through partnerships with distressed mining funds.“

Neues ATH bei Bitcoin-Difficulty: Hashrate zeigt intaktes Bitcoin-Netzwerk

Die Bitcoin-Difficulty steigt auf ein neues Rekordhoch. Die Arbeit wird für die Miner schwieriger. Denn die Difficulty wird immer entsprechend angepasst, damit alle 10 Minuten ein neuer Block im Netzwerk geschürft wird. Bei einer steigenden Difficulty wird es somit schwieriger, dass die Miner den nächsten Block finden. Die höhere Difficulty indiziert eine starke Beteiligung der Miner, die eben doch noch nicht aufgeben haben, sondern sich weiter an der Validation der Transaktionen beteiligen. Das Netzwerk ist sicher und intakt. Die Hashrate befindet sich ebenfalls auf einem Hoch. Diese beschreibt die Gesamtleistung im Bitcoin-Netzwerk, ergo alle Berechnungen, die pro Sekunde von den Netzwerkteilnehmern durchgeführt werden.

Allerdings gehen die Experten von Galaxy nicht von einem starken Anstieg der Hashrate in 2023 aus.

„Overall, given that miners are operating very close to breakeven and there is uncertainty looming around the next halving, we believe that 2023 will ultimately show smaller growth for hashrate.“

Marktbereinigung macht Bitcoin-Mining-Industrie stärker als je zuvor

Dennoch kann man trotz aller Herausforderungen und Probleme der aktuellen Entwicklung auch etwas Positives abgewinnen. Denn die Mining-Industrie könnte gestärkt aus einer notwendigen Konsolidierung hervorgehen, die auch aus einer Fehlallokation von Kapital und dauerhaft unprofitablen Geschäftsmodellen geprägt ist. Der Bullenmarkt hat es den Minern einfach gemacht, zu überleben. Mit neuen wirtschaftlichen Bedingungen werden nur die besten Miner fertig und ihre Infrastruktur in eine Art „Survival Mode“ versetzen.

„The Bitcoin mining industry is currently going through a purge of all of the excess and misallocations of capital that supported weak business models during the bull market of 2021. Miners ended 2022 in survival mode, setting the stage for more turbulent times ahead in 2023.“

Die Marktbereinigung dürfte in einem weiterhin komplexen Jahr 2023 andauern. Dann dürfte das Bitcoin-Halving im Frühjahr 2024 ein einschneidendes Ereignis sein, das auch die Tätigkeit für die Krypto-Miner verändert.

Neuer Krypto-Presale mit fast 50 % fixen Buchgewinnen vor ICO – hier geht’s zu Meta Masters Guild

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.