Bitcoin Kurs Prognose: Diesen Preis hält PlanB in 2025 für realistisch

Aktuell notiert Bitcoin bei rund 65.000 US-Dollar. Die grösste Kryptowährung hat sich nach Erreichen des Allzeithochs von rund 74.000 US-Dollar zunächst konsolidiert. Bis zum Halving erwarten einige Analysten erst einmal einen weiteren Kursrückgang. Das trübt die langfristigen Prognosen jedoch nicht. Analyst PlanB teile nun in einem seiner YouTube-Videos mit, dass er einen Kurs von 100.000 US-Dollar noch in diesem Jahr für wahrscheinlich hält. 2025 könnte Bitcoin einen weiteren Meilenstein erreichen.

Bitcoin Kurs von über 500.000 US-Dollar bis 2025?

Dabei geht PlanB bei seiner Prognose davon aus, dass sich der Markt ähnlich wie in den vergangenen Bullruns verhalten wird. Er hält gar einen Kurs von deutlich über 500.000 US-Dollar in der Spitze für realistisch. Dieses Hoch werde seiner Meinung nach allerdings erst im Jahr 2025 erreicht werden.

“Die Tatsache, dass wir nicht bei den zuvor beobachteten Tiefstständen liegen, sondern auf dem höchsten Stand überhaupt, könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass die bisherigen abnehmenden Renditen ausbleiben und wir auf einem exponentiellen Wachstumspfad bleiben”, so PlanB. Seine Analysen basieren vor allem auf dem Stock-to-Flow-Modell, das den Kurs der Kryptowährung ins Verhältnis mit dem verfügbaren Angebot setzt.

In den vergangenen Monaten sorgten vor allem institutionelle Anleger für den steigenden Bitcoin-Kurs. Viele Anleger spekulieren darauf, dass das Bitcoin-Halving im April einen Angebotsschock auslösen könnte und damit steigende Preise begünstigt. Statt 6,25 Bitcoins werden Miner in Zukunft nur noch 3,125 Bitcoins pro Block erhalten. Dadurch sinkt die Menge an Bitcoins, die über den Sekundärmarkt von den Mining-Betrieben verkauft werden. Bei gleichbleibender Nachfrage würde dies bereits zu einem steigenden Kurs führen. Auch die im Januar eingeführten Bitcoin-ETFs in den USA könnten durch die Flut an institutionellen Anlegern langfristig einen positiven Effekt auf den Bitcoin Kurs haben.

Welche Coins profitieren ebenfalls vom Halving?

Obwohl das Bitcoin-Halving nur auf BTC selbst einen direkten Einfluss hat, hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass dieses Ereignis den gesamten Kryptomarkt beeinflusst. So wiesen viele Altcoins nach dem Halving-Event deutlich stärkere Kurssteigerungen auf als Bitcoin selbst. Der Grund liegt hierbei vor allem in der niedrigen Anfangsmarktkapitalisierung der meisten Altcoins.

Während Bitcoin bereits eine Marktkapitalisierung von rund 1,3 Billionen US-Dollar aufweist, kommen die restlichen auf CoinMarketCap gelisten Altcoins gerade einmal auf 1,2 Billionen US-Dollar. Darunter fallen rund 750 Milliarden US-Dollar auf die wertvollsten 10 Altcoins. Die Marktkapitalisierung ist ein wichtiger Faktor, um das mögliche Wachstum einer Kryptowährung einzuschätzen.

Denn vor allem Kryptowährungen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung könnten Kurssprünge von mehr als 1.000 Prozent innerhalb kürzester Zeit erzielen. Bei Altcoins mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar erscheint das hingegen unrealistischer.

Analyst Michael van de Poppe teilte beispielsweise erst kürzlich in einem Tweet mit, dass Anleger ihren Fokus auf neue Coins legen sollten, um ihre Chancen auf höhere Gewinne zu erhöhen. Denn im Gegensatz zu bereits etablierten Kryptowährungen haben viele Coins, die noch keinen Bullrun durchlebt haben, eine Marktkapitalisierung von deutlich unter einer Milliarde US-Dollar.

Könnte Dogecoin20 den originalen Dogecoin überholen?

So beläuft sich die Marktkapitalisierung von Dogecoin20 auf deutlich weniger als 100 Millionen US-Dollar. Noch befindet sich der Meme Coin zu einem Preis von 0,00022 USD pro Token zwar noch im Presale, dennoch signalisiert der eingesammelte Betrag von weit mehr als 10 Millionen US-Dollar bereits sehr hohes Potenzial. Im Gegensatz zum originalen Dogecoin ist die Umlaufmenge von Dogecoin20 auf 140 Milliarden begrenzt. Zudem sorgen die überdurchschnittlich hohen Staking-Rewards von 62 Prozent für eine weitere Einkommensmöglichkeit.

Dogecoin20 wird am 20. April auf den Börsen gelistet

Das Ziel der Entwickler ist dabei klar definiert: Sie möchten den originalen Dogecoin übertreffen und dabei von der eigentlichen Doge-Community profitieren. Ein Dogecoin ist aktuell rund 0,17 US-Dollar wert. Sollte Dogecoin20 nur ein Zehntel des echten Dogecoin-Kurses erreichen, würde dies bereits einer Steigerung von 77x entsprechen. So würde bereits eine Investition von nur 13.000 US-Dollar reichen, um die Millionenmarke mit Dogecoin20 zu knacken. Dafür müsste Dogecoin20 eine Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Andere Coins wie Dogwifhat haben erst kürzlich unter Beweis gestellt, dass das für Meme Coins durchaus möglich ist.

