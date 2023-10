Bitcoin Kurs Prognose: Bullisch! Diese drei On-Chain-Daten machen Hoffnung

Anzeige



Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin Kurs verharrt weiter über dem Support bei 26.800 $. Just in dieser Stunde nähert sich der Kurs mit einem Plus von 0,20 % auch wieder der Kursmarke bei 27.000 $. Dennoch konnten in den vergangenen Tagen auch vermeintlich positive News keine neue Dynamik entfachen. Weiterhin läuft der Bitcoin Kurs seitwärts und es mangelt an der Stärke der Bullen, eine neue Aufwärtsbewegung zu etablieren. Bis dahin verläuft der sogenannte „Uptober“, der historisch eine starke Saisonalität aufweist, doch eher enttäuschend. Dennoch gibt es weiterhin bei genauem Blick einige On-Chain-Daten, die Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung in den nächsten Monaten machen. Denn der neue Bullenmarkt scheint nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.

Werfen wir also den Blick auf drei On-Chain-Daten für Bitcoin, die im aktuellen Marktumfeld tendenziell bullisch sind.

Bitcoin Alternative mit 20x Potenzial – hier mehr erfahren

Die Bitcoin-Wale bleiben BTC treu

Bitcoin-Wale bleiben Bitcoin treu. Diese Aussicht werden durch On-Chain-Daten zum Bitcoin-Transaktionsverhalten der Grossinvestoren gestärkt. Denn die Daten enthüllen ein nach wie vor grosses Interesse der Krypto-Wale an BTC. Diese Gruppe akkumuliert aktiv und hat zuletzt ihren Bestand an Bitcoin erheblich erweitert. Interessanterweise zeigt ein Vergleich mit dem Transaktionsverhalten von Ethereum-Walen einen signifikanten Unterschied. Denn die Bitcoin-Wale haben ihren Bestand konsequent erhöht, während bei Ethereum eine langfristig eher unstete Entwicklung zu beobachten ist.

Ethereum whales are selling like there is no tomorrow. #Bitcoin whales keep hodling. pic.twitter.com/4ZL43AXyQJ — sunnydecree (@sunnydecree) October 10, 2023

Nun meldeten die Analysten von Santiment am gestrigen Samstag wieder einen starken Tag hinsichtlich der Akkumulation von Bitcoin. So gab es insgesamt einen Zuwachs von 16 Wallets, die nun zwischen 100 und 1000 Bitcoins halten. Damit wachsen weiterhin die „Schlüsselakteure“ beim Bitcoin, was nach Einschätzung von Santiment „eine bullische Zukunft“ für Bitcoin untermauert.

#Bitcoin's whale numbers had another huge accumulation day. 16 more wallets now hold between 100-1K $BTC, and they correlate with smaller wallets 'graduating' to the next tier. As key stakeholders grow, the argument for a #bullish future gets stronger. https://t.co/DOvRLpGspw pic.twitter.com/EQW8jZsTtn — Santiment (@santimentfeed) October 14, 2023

Über ein Drittel aller Bitcoins „HODLed or Lost“

Ferner zeigen Glassnode-Daten ein neues 5-Jahres-Hoch in der Metrik „HODLed or Lost Coins“. Der Glaube an eine langfristig positive Zukunft bleibt somit ungebrochen.

#Bitcoin $BTC Amount of HODLed or Lost Coins just reached a 5-year high of 7,906,288.227 BTC



View metric:https://t.co/dJK8rxBVD3 pic.twitter.com/6OxLnd611f — glassnode alerts (@glassnodealerts) October 6, 2023

Eine hohe Anzahl in der Metrik “HODLed or Lost Coins” deutet darauf hin, dass eine beträchtliche Menge an Kryptowährungen von den Inhabern gehalten und nicht aktiv gehandelt wird oder möglicherweise aufgrund von Verlusten der Keys oder Inaktivität verloren gegangen ist. Dies kann auf langfristiges Vertrauen in die Kryptowährungen hinweisen, da die Inhaber darauf setzen, dass ihre Vermögenswerte langfristig an Wert gewinnen. Es spiegelt auch die relative Knappheit von Bitcoin wider, da viele Einheiten davon nicht aktiv auf dem Markt zirkulieren, was das Potenzial für Preisanstiege erhöht. Denn über ein Drittel aller Bitcoins gehören in diese Kategorie.

Dieser neue Presale verbindet Staking & Mining

Bitcoin-Adoption schreitet voran

Schauen sich Anleger die Anzahl der Bitcoin-Adressen mit mindestens einem Bitcoin an, erreichte diese Kennzahl ein neues Allzeithoch. Hier gibt es aktuell 1,023,292 Adressen, die mindestens einen Bitcoin halten und damit über 26.000 $ in BTC investiert haben – ein doch starker Vertrauensbeweis gegenüber der wertvollsten Kryptowährung der Welt. Die Anzahl der Wholecoiner bleibt für die Bitcoin-Adoption spannend. Der Grossteil dieser überzeugten Bitcoiner dürfte nicht gewillt sein, ihre Coins zeitnah zu verkaufen, was bei einem steigenden Verkaufsdruck eine bullische Angebot-Nachfrage-Dynamik in Gang setzen dürfte.

Ganz so schwach wie die Kursentwicklung zuletzt verlief, sehen die On-Chain-Daten somit nicht aus.

Bitcoin Alternative schliesst Phase 1 fulminant ab

Dass es Krypto-Presales und neue Coins in einem schwachen Gesamtmarkt schwierig haben, braucht wohl keiner weitergehenden Erklärung. Umso beeindruckender scheint es, wenn ein neuer Krypto-Presale auch in unsicheren Zeiten Nachfrage generiert und nun erfolgreich seine erste Presale-Phase mit einem Raising Capital von 1,540 Millionen $ abschliessen wird. Denn bei nur noch fehlenden 30.000 $ ist dies wohl nur noch eine Frage von Stunden, sofern man die jüngste Dynamik bei Bitcoin Minetrix beobachtet. Damit geht die erste Preiserhöhung einher. Dennoch dürfte bei preislicher Staffelung bis zum Vorverkaufsende auch Phase 2 noch ein attraktives Preisniveau für alle Early-Adopter bereithalten, die mit Bitcoin Minetrix die Dezentralisierung des Minings weiter vorantreiben wollen.

Bitcoin Minetrix möchte nämlich eine dezentralisierte Lösung etablieren, die das Bitcoin-Mining zugänglich für jeden macht. Dabei setzt man auf eine Tokenisierung über die führende Smart-Contract-Plattform Ethereum. Mit dem nativen BTCMTX Token können die Halter in Zukunft ganz einfach Mining-Credits verdienen, die dann wiederum für Hashpower genutzt werden können. Automatisiert fliessen die Mining-Belohnungen dank Smart Contracts auf die Wallets der Teilnehmer.

Historisch gesehen hat das Bitcoin-Mining stets Investoren angezogen, doch im Laufe der Zeit ist der Zugang immer schwieriger geworden. Früher konnte fast jeder mit einem Computer Bitcoin schürfen, aber heute erfordert es spezielle Ausrüstung und Ressourcen. Trotzdem bleibt das Interesse an Bitcoin-Mining hoch.

Die Lösung könnte Bitcoin Minetrix parat haben. Dass dies mit einer grossen Fantasie und attraktivem Wertsteigerungspotenzial einhergeht, schätzt der Markt augenscheinlich ebenfalls dergestalt ein. Anders lässt sich die starke Nachfrage nach BTCMTX trotz frühem Entwicklungsstadium aktuell kaum erklären. Auf der offiziellen Website können Investoren in wenigen Minuten den Bitcoin Minetrix Token kaufen.

