Bitcoin Kurs Prognose: BTC pumpt, Market Cap über 400 Milliarden $ – ist die Billionen-Marktkapitalisierung in 2023 realistisch?

Leichte Gewinnmitnahmen gab es in den letzten Stunden beim Bitcoin. Aktuell liegt der Bitcoin Kurs bei rund 21.200 $. Dennoch wurde ein Mehrmonatshoch bei über 21.400 $ markiert. Der Angriff auf 21.500 $ steht kurz bevor. Damit bewegt sich die Marktkapitalisierung wieder oberhalb der 400 Milliarden $ – dem Kursplus von rund 25 % in nur einer Woche sei Dank. Zunehmend werden die Bitcoin-Holder wieder bullisch.

Mit einem Abschlag von weniger als 70 % zum ATH ist das Sentiment auch wieder positiver und verharrt nach dem Bitcoin Fear and Greed Index endlich nicht mehr im Bereich der extremen Angst. Nun könnte ein neuer Bull-Run bevorstehen. Kann der Bitcoin den Kurs 2023 noch um 2,5x steigern und somit bei über 50.000 $ wieder eine Billionen-Marktkapitalisierung erreichen? Unsere Bitcoin Kurs Prognose:

Bitcoin Kurs heute: Bullen behalten Oberhand, leichte Gewinnmitnahmen beim Bitcoin

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Bitcoin zwischen 20.500 und 21.446 $ gehandelt. Das Kursplus beläuft sich auf Tagessicht auf 1,4 %, in der vergangenen Woche pumpte der Bitcoin sogar um 24 %. Damit behalten die Bullen die Oberhand, zugleich scheint dank steigendem Handelsvolumen mit einem Plus von 40 % zum Vortag auf 26 Milliarden $ die aktuelle Kursbewegung durchaus nachhaltig konzipiert. Das Interesse am Bitcoin kommt zurück, digitale Währungen werden wieder beliebter.

Nach einer hohen Dynamik in den letzten Pumps verläuft der Kursanstieg aktuell etwas moderater. Im Stundenchart hat sich ein leicht aufwärtsgerichteter Seitwärtskanal gebildet, der als dringend notwendige Konsolidierung wirkt. Nachdem der RSI auf Stundenbasis leicht in den überkauften Zustand geriet, tendiert der Relative Strength Indicator nunmehr wieder neutral. Weitere Kursgewinne scheinen kurzfristig möglich.

Auf Tagessicht sieht die Situation etwas anders aus. Während der RSI hier stark überkauft ist, gab es mittlerweile über zwei Wochen, in denen der Bitcoin jeden Tag mit Kursgewinnen schloss. Das nächste relevante Widerstandslevel gibt es bei rund 21.500 $. Eine deutliche Korrektur oberhalb der 20.000 $ scheint nicht ausgeschlossen.

Widerstandszone bei 21.400 $: Gelingt der Durchbruch, steigt BTC auf über 22.500 $

Krypto-Influencer Crypto Rover sieht den Bitcoin aktuell ebenfalls bullisch. In einem neuen Tweet identifiziert er ebenfalls die Widerstandszone von 21.400 bis 21.500 $ als massgeblich für die weitere Kursentwicklung. Ein erster Test verlief heute wenig erfolgreich, im Anschluss folgten Gewinnmitnahmen. Sollte der Bitcoin Kurs das Widerstandslevel überwinden, scheinen schnelle Kursgewinne bis auf 22.500 $ möglich.

This is a very important level to break for #Bitcoin! pic.twitter.com/YTBKjiDCnP — Crypto Rover (@rovercrc) January 16, 2023

Sollten Bitcoin-Bullen das Momentum beibehalten und insbesondere auch makroökonomische Faktoren eine Erholung begünstigen, scheinen deutliche Kursgewinne möglich. Dass der Bitcoin in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 die Billionen-Marktkapitalisierung erreicht, bleibt eher unwahrscheinlich. Im zweiten Halbjahr könnte dann alles schon ganz anders aussehen.

