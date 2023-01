Bitcoin Kurs Prognose: Ausbruch über 23.000 $, bullischer On-Chain-Indikator sieht langfristiges Potenzial

Anzeige



Der breite Kryptomarkt notiert beim Schreiben dieses Artikels rund 6 % im Plus, sodass die globale Marktkapitalisierung wieder die wichtige Marke von eine Billion US-Dollar überschritten hat. Stärker als der Markt entwickelte sich in den letzten 24 Stunden der Bitcoin, dessen Marktdominanz nach Daten von CoinMarketCap bei fast 42,5 % liegt. Damit konnte der Bitcoin Kurs zuletzt die Marktdominanz wieder steigern. Nach einem kräftigen Kurssprung am gestrigen Abend konsolidierte der Bitcoin zunächst bei rund 22.500-22.700 $. Dann gab es jedoch den nächsten Kaufdruck und erstmals wurde seit mehreren Monaten die 23.000 $ überwunden. Während der erste Ausbruch direkt abverkauft wurde, gelang es beim zweiten Versuch besser. Die Bitcoin Kurs Prognose wird wieder bullischer – langfristig könnte viel Potenzial für Bitcoin-Holder vorhanden sein.

Wer kurzfristiger orientiert ist und einen spekulativen 10x Coin in das Portfolio aufnehmen möchte, könnte den Blick auf den Meta Masters Guild Presale werfen. Bereits morgen könnte der MEMAG Presale in weniger als zwei Wochen das Raising Capital von eine Million $ überschreiten. Wer bis Anfang der Woche in Phase 2 MEMAG Token kauft, kann schon vor dem ICO über 120 % Buchgewinne erzielen.

Bitcoin pumpt bei steigendem Handelsvolumen: BTC über 23.000 $ – 200MA im Wochenchart als nächstes Kursziel

Aktuell wird der Bitcoin bei 23.200 $ gehandelt. Damit steht für die vergangenen 24 Stunden ein Kursplus von rund 8 % zu Buche. Das Kursplus in den letzten sieben Tagen beläuft sich auf über 15 %, im letzten Monat konnte Bitcoin mittlerweile um fast 40 % steigen. Nach diesen Daten könnte man nun ein Ende des Bärenmarkts annehmen. In den letzten 24 Stunden stieg nach Daten von CoinMarketCap das Handelsvolumen zugleich um 66 % auf mittlerweile 37 Milliarden $.

Der erste Ausbruch über die 23.000 $ verlief wenig erfolgreich. Mit einem hohen Verkaufsvolumen fiel der Kurs direkt wieder unter die psychologisch wichtige Grenze. Im Anschluss etablierte sich im kurzfristigen Chart ein gesunder Aufwärtstrend, um nun die 23.000 $ (möglicherweise) nachhaltig zu überwinden.

Auf Tagesbasis könnte der Bitcoin Kurs bei einem weiteren Kursplus mitsamt Bestätigung den Abwärtstrend gebrochen haben, der mittlerweile seit über 400 Tagen andauert. Stark bullisch für eine Bitcoin Prognose.

Im Wochenchart könnte sich nun der Gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Tage als nächstes Kursziel darstellen. Dieser verläuft aktuell bei 24.550 $ und damit weniger als 10 % über dem Kursniveau. Bestenfalls überwindet der Bitcoin den MA 200, um den Ausbruch mit einem erneuten Test des gleitenden Durchschnitts zu bestätigen. Eine Bitcoin Kurs Prognose von jenseits der 25.000 $ dürfte dann nicht mehr allzu weit entfernt sein.

Bitcoin wird immer resilienter: Negative News eingepreist, Bodenbildung weit fortgeschritten

Die starke Erholung nach dem spektakulären Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX zeugt von der Resilienz beim Bitcoin. Der Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben – neue negative News scheinen eingepreist. Ganz gleich, ob Krypto-Massnahmen der US-Justiz, Insolvenz bei Genesis oder sonstige FUD – aktuell kann man die Bitcoin-Bullen nicht vertreiben. Bis auf kurzzeitige Gewinnmitnahmen kennt der Bitcoin Kurs nur eine Richtung. Im Tageschart gibt es in 2023 erst eine kleine rote Kerze, die mehr eine Seitwärtskonsolidierung denn eine wirkliche Korrektur darstellt.

This recent rebound from the collapse of #FTX is testament to #Bitcoin's resilience.



BTC can't be stopped. https://t.co/OJtLV47Z7Z — Swiss Self Custody (@Numbrs) January 16, 2023

MVRV Z-Score: Bodenbildung abgeschlossen, Bitcoin startet Aufwärtsbewegung

Beim MVRV Z-Score deutet sich eine Trendwende an. Nun erreichte der Indikator nach Daten von Glassnode ein neues 7-Monats-Hoch. Das Ende des Bärenmarkts rückt wohl in Reichweite.

Allerdings gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Fake-Outs, bei welchen der Indikator vor dem nächsten Bullen-Zyklus noch einmal auf ein vorläufiges Tief zurückkehrte. Dennoch könnten wir das Tief des jetzigen Bärenmarkts nach MVRV-Z-Score gesehen haben. Der Indikator macht im Chartbild durchaus Hoffnung auf eine Erholungsbewegung.

Meta Masters Guild Presale: 1 Million $ Meilenstein rückt näher – jetzt MEMAG kaufen für dreistellige Gewinne vor ICO

Im rasanten Tempo schreitet der Meta Masters Guild Presale voran. Bereits morgen könnte hier der Meilenstein bei eine Million $ fallen. Denn die Nachfrage bleibt hoch – jeden Tag werden deutlich über 100.000 $ eingesammelt. Investoren sehen augenscheinlich Potenzial beim neuen Gaming-Token MEMAG, der im Mittelpunkt der Online-Gaming-Gilde Meta Masters Guild stehen wird. Heute kostet der MEMAG Token noch 0,01 $ – in wenigen Tagen wird bei Erreichen der Hardcap von 1,120,000 $ der Preis angehoben. Früh-Investoren, die über 120 % Buchgewinne vor ICO erzielen wollen, sollten sich somit beeilen.

Meta Masters Guild zielt auf den Markt für „Mobile-Gaming“ ab und möchte hier mit einem vielseitigen Angebot hohen Unterhaltungsfaktor generieren. Denn nachhaltiges Spielerwachstum geht nur über Unterhaltung, frei nach den Vorstellungen des MEMAG-Teams. Viele andere P2E-Games machten den Fehler, dass sie sich zu sehr auf die Reward-Struktur verliessen. Mit Meta Karts hat die Gaming-Gilde bereits ein Racing-Game in der Pipeline, das einen hochwertigen und unterhaltsamen Eindruck macht.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.