Bitcoin Kurs Prognose 2023: Krypto-Influencer empfiehlt diesen Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Digitale Währungen starten überaus freundlich in das Jahr 2023 und profitieren von einer zunehmenden Zuversicht hinsichtlich der makroökonomischen Entwicklung. Während Ethereum und BNB in der laufenden Woche fast 10 % steigen und Cardano sogar um fast 25 % pumpt, sieht es beim Bitcoin etwas moderater aus. BTC stieg in der vergangenen Woche um 2,5 %. Damit gibt es Stand jetzt eine positive Rendite in 2023 – gibt es somit auf den massiven Bärenmarkt einen neuen Bull-Run oder zumindest eine verhalten positive Kursentwicklung in diesem Jahr? Krypto-Influencer @crypto rover mit über 400.000 Followern auf Twitter empfiehlt jetzt einen bestimmten Zeitpunkt für den Bitcoin-Kauf.

Spannend dürfte für alle Krypto-Fans auch der neue Dash 2 Trade Presale sein, der in den nächsten 24 Stunden endet. Nur noch rund 400.000 $ stehen zum Investieren zur Verfügung. Schnell sein könnte sich lohnen, wenn man die massive Liquidität durch vier Krypto-Börsen beim ICO am Mittwoch berücksichtigt.

Bitcoin Kurs zurück über 17.000 $: Massive Unterstützungszone für BTC

In den vergangenen 24 Stunden gab es ein Kursplus von rund 2 %. Bei einem starken Handelsvolumen von rund 26 Milliarden $ an nur einem Tag wurde BTC zwischen 16.951 und 17.390 $ gehandelt. Damit ist der Bitcoin natürlich weiterhin auf Marktrang 1 und verfügt mittlerweile über eine Marktkapitalisierung von 330 Milliarden $.

Mit dem jüngsten Kursplus konnte der Bitcoin in der Nacht auf den Montag wieder die Kursmarke von 17.000 $ überwinden und damit eine drei Wochen dauernde Seitwärtsrallye beenden. Dies deutet auf eine starke Unterstützung hin. Zwischen 16.000 und 17.000 $ besteht aktuell ein starkes Interesse, BTC zu akkumulieren. Darauf deuten auch die zuletzt ansteigenden Käufe der Krypto-Wale hin.

Wann Bitcoin kaufen? „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“

Frei übersetzt ist der Rat von Krypto-Influencer Crypto Rover leicht verständlich. Man sollte Bitcoin „kaufen, wenn die Kanonen donnern“. Herrscht ein negatives Sentiment und dominieren die Bären, könnte es sich anbieten, BTC langfristig zu akkumulieren.

The best time to buy #Bitcoin is ones the majority of the people are too scared to buy it. — Crypto Rover (@rovercrc) January 9, 2023

Langfristige Kursentwicklung gibt Bitcoin-Bullen Recht

Wie man mit dem Investieren in Bitcoin verfährt, ist jedem Anleger selbst überlassen. Doch eine DCA-Strategie und der antizyklische Kauf sind historisch berechtigt. Denn langfristig stehen alle Zeichen auf Kurswachstum. Da darf und sollte auch der Bärenmarkt aus 2022 – immerhin der zweitschlimmste der Geschichte nach 2018 – nicht hinüber hinwegtäuschen, dass der Wert stetig, wenn auch zyklisch, ansteigt.

The value of #bitcoin over 14 years pic.twitter.com/Hcjt01NeSi — Documenting Bitcoin (@DocumentingBTC) January 9, 2023

Bitcoin Kurs Prognose: Dieses Kursziel müssen Bullen jetzt überwinden

Bitcoin-Bullen visieren nach dem starken Auftakt in das neue Kalenderjahr direkt höhere Kursziele an. Nun möchte man eine neue Rallye entfachen, getragen von einer makroökonomischen Zuversicht auf bessere Zeiten und mit einem Blick in die Ferne zum nächsten Bitcoin Halving 2024. Aus einer technischen Perspektive sollten Bullen jetzt die Widerstandszone bei rund 17.800 anvisieren. In diesem Bereich befindet sich auch das Dezember-Hoch und der gleitende Durchschnitt der vergangenen 100 Tage. Kann der Bitcoin-Kurs über 17.950 $ steigen, könnten deutlich höhere Kursziele in den nächsten Wochen anvisiert werden.

Jetzt Bitcoin gebührenfrei long und short handeln

Schnelles Handeln erforderlich: Letzte 24 Stunden Dash 2 Trade Presale

Am Mittwoch um 11 Uhr deutsche Zeit findet der ICO von Dash 2 Trade statt. 15 Millionen $ konnten bis dato im Presale eingenommen werden. Weniger als einen Tag haben Früh-Investoren noch Zeit, sich an der neuen Kryptowährung mit Potenzial zu beteiligen, die sich auch ideal in das aktuelle Marktumfeld einfügt. Denn mit fortschrittlichen Tools für die Krypto-Analyse & kuratierte Handelssignale können Investoren in Zukunft noch profitabler handeln und auch im Krypto-Winter Sicherheit zurückerhalten.

In weniger als zwei Tagen wird der D2T Token initial an den Bören gelistet. Bereits zum Start des öffentlichen Handels konnte das Team vier Krypto-Börsen für eine massive Liquidität gewinnen – LBank, Gate.io, BitMart und die DEX Uniswap.

Jetzt Dash 2 Trade im Presale kaufen