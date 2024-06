Bitcoin klettert über 70'000 US-Dollar

Die wichtigste Kryptowährung kletterte am Nachmittag auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 70'200 US-Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin noch unter 68'000 Dollar notiert. Der Bitcoin näherte sich damit wieder an das Mitte März erreichte Rekordhoch bei fast 73'800 Dollar an.

Die älteste Kryptowährung erholte sich so von jüngsten Kursverlusten. Zuletzt hatte die Unsicherheit rund um die insolvente Kryptobörse Mt. Gox den Bitcoin belastet. Es besteht laut Beobachtern die Gefahr, dass aufgrund möglicher Rückzahlungen an ehemalige Kunden Krypto-Werte in Milliardenhöhe auf den Markt kommen. Die Furcht vor einem höheren Angebot hatte den Bitcoin-Kurs zeitweise belastet.

Allerdings hat sich der normalerweise sehr schwankungsanfällige Bitcoin in der jüngsten Zeit vergleichsweise stabil gezeigt. Tendenziell gestützt wird der Bitcoin durch die Hoffnung auf die endgültige Zulassung von Ether-Spot ETFs in den USA.

