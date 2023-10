Bitcoin kann am Freitag wieder 30'000 US-Dollar-Marke übersteigen

Kurstreiber bleiben auch weiterhin die anhaltenden Spekulationen über die Lancierung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds durch die US-Finanzmarktausicht SEC. Auch die eine Reihe weiterer Kryptowährungen legt trotz der derzeit gedrückten Stimmung an den Finanzmärkten klar zu.

Am frühen Freitagnachmittag notiert der Bitcoin wieder bei 29'940 Dollar, nachdem er zuvor auf rund 30'230 Dollar gestiegen war. In den vergangenen Monaten hatte sich der Kurs der grössten Kryptowährung grösstenteils in einem Band zwischen 25'000 und 29'000 Dollar bewegt. Der Kurs der zweitgrössten Kryptowährung Ether hat die Marke von 1600 Dollar übersprungen und notiert nun bei rund 1620 Dollar.

Bereits zu Wochenbeginn hatte der Bitcoin-Kurs einen deutlichen Schub erhalten, obwohl sich eine in den sozialen Medien weit verbreitete Meldung über die Zulassung eines Bitcoin-ETF (Exchange Traded Fund) durch Blackrock als Falschmeldung herausstellte. Rückenwind erhielten die Hoffnungen auf einen Bitcoin-Fonds aber auch dadurch, dass das SEC offenbar keinen Einspruch gegen das jüngste Urteil gegen den Krypto-Vermögensverwalter Grayscale einlegen will, wie der Analyst Timo Emden betont.

Grayscale hatte im August bei einem Berufungsgericht in Washington Rückendeckung erhalten, um den ersten börsengehandelten Bitcoin-ETF an den Start zu bringen. Die Bitcoin-Anleger warten allerdings seit langem auf die Zulassung eines ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETF (Exchange Traded Funds) - also eines Anlagefonds, der mit tatsächlichen Bitcoins unterlegt ist. Bisher dürfen in den USA lediglich Bitcoin-ETFs auf der Basis von Bitcoin-Futurekontrakten gehandelt werden.

Würde die SEC einem ersten solchen ETF grünes Licht geben, so bedeutete dies einen deutlich leichteren Zugang zu Kryptowährungen sowohl für institutionelle Anleger wie auch Privatanleger, die bisher vor einer direkten Investition im unregulierten Bitcoin-Markt zurückschreckten. Krypto-Investoren hoffen entsprechend auf hohe zusätzliche Liquidität in den Krypto-Märkten.

