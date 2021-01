Bitcoin hält sich in Rekordreichweite - über 41'000 US-Dollar

Am Freitagnachmittag kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zwischenzeitlich 41'570 US-Dollar. Am Donnerstag war der Preis erstmals über die Marke von 40'000 Dollar gesprungen, hatte im Anschluss aber bis auf 36'600 Dollar nachgegeben. Derart heftige Kursschwankungen innerhalb kurzer Zeit sind beim Bitcoin eher die Regel als die Ausnahme.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Der jüngste Höhenflug des Bitcoin sucht dennoch seinesgleichen. Allein seit Mitte Dezember, also in gerade mal gut drei Wochen, hat sich sein Preis in etwa verdoppelt. Auf Jahressicht steht eine Verfünffachung des Kurses zu Buche. Derart drastische Kurssteigerungen hat derzeit so gut wie keine andere Anlageform zu bieten. Kritiker warnen jedoch vor Übertreibungen und einer Blase, da derart extreme Kursanstiege selten nachhaltig seien.

Auch andere Internetwährungen, von denen es derzeit etwa 8200 gibt, haben zuletzt von dem Ansturm auf den Kryptomarkt profitiert. Das gesamte Marktvolumen hatte am Donnerstag erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar durchbrochen. Die nach Bitcoin zweitgrösste Digitalwährung Ether steuert ebenfalls auf einen Rekordwert zu. Eine Ausnahme von der allgemeinen Rally stellt die Internetwährung XRP des Unternehmens Ripple dar. Grund sind schwere Vorwürfe der US-Börsenaufsicht SEC.

