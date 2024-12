Bitcoin gibt leicht nach - 100.000-Dollar-Marke bleibt aber nah

Anzeige

FRANKFURT (awp international) - Der Bitcoin ist mit leichten Verlusten in die Woche gestartet. Mit zuletzt rund 96.400 US-Dollar auf der Handelsplattform Bitstamp liegt die älteste und bekannteste Kryptowährung allerdings immer noch in Reichweite der runden Marke von 100.000 Dollar. Zuletzt war der Bitcoin mehrfach an dieser Hürde abgeprallt. Das Rekordhoch vom 22. November liegt bei 99.800 Dollar.

Der Bitcoin befindet sich seit der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten im Höhenflug. Trump gilt als Förderer von Kryptowährungen. Seit seinem Wahlsieg legte die Marktkapitalisierung des Bitcoin um fast 40 Prozent auf 1,9 Billionen Dollar zu. Der Bitcoin dominiert den Markt der Kryptowährungen. Deren Gesamtwert wird vom Anbieter Coinmarketcap.com auf insgesamt 3,4 Billionen taxiert./zb/jha/