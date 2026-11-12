Bitcoin fällt unter 73'000 US-Dollar: Zinsen und US-Politik rücken in den Fokus

Auf der Handelsplattform Bitstamp sank der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung bis auf 72'641 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 20. August.

Der Bitcoin steht seit einiger Zeit unter Druck. Anfang Oktober hatte er noch mehr als 85'000 US-Dollar gekostet. Seitdem geht es im Trend abwärts. Verantwortlich sind vor allem die Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen durch die grossen Notenbanken.

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Zuletzt hatte die in den USA im Oktober höher als erwartet ausgefallene Inflation die Zinserhöhungserwartungen geschürt. Hinzu kamen Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. Anleger fürchten, dass der geldpolitische Gegenwind zum Ende des Jahres doch stärker ausfallen könnte als bisher erwartet. Der Bitcoin wirft keine Zinsen ab und leidet daher unter höheren Leitzinsen.

Zudem sorgt der Wahlausgang bei den US-Zwischenwahlen für die Krypto-Branche für eine veränderte politische Gemengelage in Washington und für anhaltende Unsicherheit. In den massgeblichen Ausschüssen des US?Kongresses - etwa im Bankenausschuss des Senats - dürften bald wieder Politiker den Ton angeben, die Digitalwährungen traditionell deutlich skeptischer gegenüberstehen als viele Republikaner.

Auch im Vergleich zum Jahresbeginn gab der Bitcoin deutlich nach. Im Januar hatte noch zeitweise fast 98'000 Dollar gekostet. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 18 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei knapp 1,5 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit knapp 2,4 Billionen Dollar angegeben. Mit fast 246 Milliarden Dollar beziehungsweise knapp 176 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.

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FRANKFURT (awp international)