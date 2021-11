Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit einem Monat

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Aktienmärkten schlagen die wichtigsten Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Der SMI bewegt sich im Freitagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex Verluste einfährt. An den Börsen in Fernost waren zum Wochenausklang gemischte Tendenzen auszumachen.